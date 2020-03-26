桃園化學槽車腐蝕性「化骨水」外洩釀2傷　警消穿防護衣搶救

▲桃園市中壢工業區某科技工廠26日下午發生化學槽車外洩工案意外，消防人員身穿防護衣以強力水柱稀釋有腐蝕性液體。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢工業區26日下午一輛裝載氫氟酸化學槽車發生外洩工安意外，由於外洩的化學液體具有腐蝕性，還導致2名工人受傷，桃園市消防局人員穿著防護衣搶救，除將2傷者送往部立桃園醫院急救外，警方封鎖現場後由消防人員以強力水柱稀釋外洩液體，包括環保署等專業技術人員已趕往現場協助處理，事故原因仍待調查。

桃園市消防局指出，意外發生地點為中壢工業區自強一路與長春路口處的某科技公司，下午2時許一輛裝載氫氟酸（hydrofluoric acid）的化學槽車發生外洩，導致41歲的李姓員工、56歲的李姓包商均有吸入性傷害，李姓包商顏面有2%灼傷，2人都被送往部立桃園醫院救治，所幸2人意識都很清楚。

▲中壢工業區某科技工廠26日下午發生化學槽車外洩工案意外，消防人員穿防護衣搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局出動3輛消防車搶救，因氫氟酸的腐蝕性強俗稱「化骨水」，人體皮膚若浸泡1小時以上可見骨或壞死，警消趕抵現場後，廠區人員表示已緊急止漏，但地上仍有不少外洩具有腐蝕性的氫氟酸，消防人員均穿上防護衣處理，消防局在現場架設砲塔協助防護與稀釋地面之外洩液體，警方封鎖鄰近道路防止人車誤闖發生危險。

消防局也緊急聯繫環保署環境事故技術小組、市府環保局稽查科等專業人員到場協助鑑定，警消人員在現場以強力水柱噴灑稀釋戒護中，至於化學槽車為何外洩，消防人員將等專業人員到場鑑定事故原因後再行釐清。

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