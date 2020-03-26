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檢疫民眾破4萬！蘇貞昌指示擴增量能　政院：已展開評估

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▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，目前我國約有4萬多民眾正在居家檢疫，行政院長蘇貞昌26日院會中指示，希望能擴增檢疫所量能。行政院發言人Kolas Yotaka 表示，相關部會在今天院長裁示前，已經展開評估。

蘇貞昌在院會中表示，防疫不是只有政府的事，「居家檢疫」是防疫極其重要的一環，不只是為個人健康好，更是為保護全體國人、降低社會負擔。這幾天還是看到多起入境資料申報不實、檢疫期間還跑去夜店、網咖或者呼朋引伴到家裡來開趴的，這都很不應該，現在相關罰則都已明確訂定，已請地方政府務必從嚴查緝，對於違規者逾期不繳罰鍰，法務部也要強力執行，絕不手軟。

蘇貞昌指出，目前仍約有4萬多名民眾正在進行檢疫，請地方政府再積極盤點、整備，李孟諺秘書長也有就再擴增集中檢疫所的量能，召集相關部會整備中，希望讓不方便在家進行檢疫者，都能有適當處所可以安心進行檢疫、隔離。

針對蘇貞昌裁示，希望能再擴增集中檢疫所量能，Kolas 說明，相關作業已經在進行中，政院已經召集各部會讓其陸續盤點，看看是否有適合作為檢疫之處所，不過還是需要衛福部評估這些地點是不是適合集中檢疫的場所。

Kolas 強調，在院長指示之前，相關作業已經陸續在做，院長指示之後，也請交通部聯繫旅宿協會，問一下旅宿業者是否有人願意跟政府合作，釋出旅館作為檢疫所。

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