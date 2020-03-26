居家檢疫宅不住？　快戴Apple Watch動起來

▲如果覺得居家檢疫太無聊，那不如戴上Apple Watch起來動一動吧。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

根據衛生福利部的資料顯示，截至3月18日為止，台灣受隔離或檢疫人數約4萬8,000餘人，然而受居家檢疫限制卻又趴趴走的新聞時有所聞；如果真的在家宅不住，那麼就戴上Apple Watch，並下載一些第三方健身App讓自己在家動起來，不但可以維持身材還可以降低出門趴趴走的想法。

Apple Watch原生功能

在下載第三方健身App前，建議先了解一下Apple Watch有哪些原生功能。在Apple Watch當中，有活動紀錄分享、活動紀錄競賽、站立提醒、獎章、正念等功能。

活動紀錄分享可以讓你在居家檢疫的時刻，減低一些自己個孤獨感；你可以加入益薛新朋友，或是也有配戴Apple Watch的親人，透過分享「活動記錄」可以激發你的運動精神，讓彼此之間保持活躍與保持聯繫一樣重要。

再搭配上活動紀錄競賽，讓彼此之間產生一個共同目標，藉此讓大家保持聯繫並維持運動的動力；當然為期7天的競賽不一定要爭個輸贏，你可以設定一個容易達成的目標，旨在互相聯繫或在競賽中取得特定天數的最高分。

而站立提醒則是可以時時督側你的好功能，即使你不在戶外，也可以用它來鼓勵在你的住家/公寓四處伸展、走動，即便你在12小時內每小時僅活動幾分鐘，則實際上可以累計一整天的站立次數。

而正念（呼吸）功能，則是你可在一天中花費幾分鐘時間調整身心的輕鬆方式，透過跟著App的要求進而達到放鬆的效果。

▼透過Apple Watch正念功能讓你輕鬆調整身心。（圖／翻攝自Apple官網）

搭配第三方App

如果你想要更進一步的健身建議，那麼就來下載健身App吧！官方推薦了11款的健身相關App，讓你在家也能揮灑汗水。

Wakeout!：這款App從曾獲得每日最佳App與2017年最佳精選，這是一款號稱給不健身人士的頭號健身應用程式，團隊設計出的運動計畫相當容易執行，能讓你塞進每日的生活當中。

Nike Training Club：這款Nike健身App包含了Serena Williams等明星運動員主持的一系列精心設計視覺化體能訓練。在家或在健身房都能助你有效發揮。雖然每項訓練都是獨立的，但 Nike Training Club 也另外提供為期一個月的結構化課程，可幫助你獲得更好健身的成果。

Zova：這款Apple Design Award得獎作品目標只有一個：每週進行簡短、方便的練習，達成出色的成效。特製拍攝的影片，以簡潔、周全的介面呈現。這款出色的的健身訓練器在Apple TV上更顯實用，透過Siri Remote的創意使用方式，讓體能訓練變得毫不費力。

Aaptiv：這款App提供絕佳的純音訊課程，完全不必看影片。精巧的設計、出色的音樂和龐大的課程資料庫，最艱難的訓練都能享受其中。

Centr：無論你的目標、年齡、性別或健身水準如何，這App為你帶來世界上最好的訓練師、廚師和健康專家，助你達成目標。一切都為你量身訂做：你的目標、健身水準和飲食偏好。專屬於你的私人教練、營養師、廚師和健康顧問，合而為一。

值得注意的是，Centr是由「雷神」Chris Hemsworth所出品；Chris近期也在他的個人instagram上宣布開放Centr六週免費試用（必須到網站登錄）。

Jillian Michaels Fitness App：透過個人化健康與健身App，進行免費的7分鐘體能訓練，暢快揮灑汗水、練就亮眼身材，無使用限制。其中更包含最先進的動態體能訓練規劃器，以及 Jillian Michaels Fitness Advanced Meal Planner System (AMP) 的飲食計劃、卡路里計數器和減重方案。

Playbook：這個App是一個行動市場，教練、社交媒體名人和運動員都在其中分享他們的即時體能訓練。每個訓練師/名人/運動員都有自己的頻道，他們可以直接向你即時發布體能訓練課程。每個頻道只會接收到10個最新的體能訓練，這些都是最新的訓練，也代表你要想辦法跟上。

Tone It Up：這款健身App提供每日體能訓練和由頂尖私人教練特製的體能訓練課程，可以提供令人驚艷的成果。

Seven - 7 Minute Workout：經過科學研究的Seven體能訓練，目標是在最短的時間內提供最大的成效。透過個人化體能訓練方案，Seven讓你確保能從訓練中得到最好的成果。

Fitplan: Gym & Home Workouts：使用 Fitplan只要支付少許費用即可獲得一流的私人訓練。與專業運動員Alex Rodriguez、Christian McCaffrey 和 Ryan Lochte、名教練 Melissa Alcantara、Corey Calliet 和 Mike O'Hearn，以及健身高手 Jen Selter、Michelle Lewin、LinnLöwes、Jeff Seid 等人進行一對一的體能訓練。

Fitbod Gym & Home Workout Log：在健身房或自家客廳，Fitbod的訓練演算法都能指導你完成正確的動作、次數和重量，以達成你的健身目標。