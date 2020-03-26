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居家檢疫宅不住？　快戴Apple Watch動起來

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▲▼Apple Watch。（圖／翻攝自Apple官網）

▲如果覺得居家檢疫太無聊，那不如戴上Apple Watch起來動一動吧。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

根據衛生福利部的資料顯示，截至3月18日為止，台灣受隔離或檢疫人數約4萬8,000餘人，然而受居家檢疫限制卻又趴趴走的新聞時有所聞；如果真的在家宅不住，那麼就戴上Apple Watch，並下載一些第三方健身App讓自己在家動起來，不但可以維持身材還可以降低出門趴趴走的想法。

Apple Watch原生功能
在下載第三方健身App前，建議先了解一下Apple Watch有哪些原生功能。在Apple Watch當中，有活動紀錄分享、活動紀錄競賽、站立提醒、獎章、正念等功能。

活動紀錄分享可以讓你在居家檢疫的時刻，減低一些自己個孤獨感；你可以加入益薛新朋友，或是也有配戴Apple Watch的親人，透過分享「活動記錄」可以激發你的運動精神，讓彼此之間保持活躍與保持聯繫一樣重要。

再搭配上活動紀錄競賽，讓彼此之間產生一個共同目標，藉此讓大家保持聯繫並維持運動的動力；當然為期7天的競賽不一定要爭個輸贏，你可以設定一個容易達成的目標，旨在互相聯繫或在競賽中取得特定天數的最高分。

而站立提醒則是可以時時督側你的好功能，即使你不在戶外，也可以用它來鼓勵在你的住家/公寓四處伸展、走動，即便你在12小時內每小時僅活動幾分鐘，則實際上可以累計一整天的站立次數。

而正念（呼吸）功能，則是你可在一天中花費幾分鐘時間調整身心的輕鬆方式，透過跟著App的要求進而達到放鬆的效果。

▼透過Apple Watch正念功能讓你輕鬆調整身心。（圖／翻攝自Apple官網）

▲▼Apple Watch。（圖／翻攝自Apple官網）

搭配第三方App
如果你想要更進一步的健身建議，那麼就來下載健身App吧！官方推薦了11款的健身相關App，讓你在家也能揮灑汗水。

Wakeout!：這款App從曾獲得每日最佳App與2017年最佳精選，這是一款號稱給不健身人士的頭號健身應用程式，團隊設計出的運動計畫相當容易執行，能讓你塞進每日的生活當中。

Nike Training Club：這款Nike健身App包含了Serena Williams等明星運動員主持的一系列精心設計視覺化體能訓練。在家或在健身房都能助你有效發揮。雖然每項訓練都是獨立的，但 Nike Training Club 也另外提供為期一個月的結構化課程，可幫助你獲得更好健身的成果。

Zova：這款Apple Design Award得獎作品目標只有一個：每週進行簡短、方便的練習，達成出色的成效。特製拍攝的影片，以簡潔、周全的介面呈現。這款出色的的健身訓練器在Apple TV上更顯實用，透過Siri Remote的創意使用方式，讓體能訓練變得毫不費力。

Aaptiv：這款App提供絕佳的純音訊課程，完全不必看影片。精巧的設計、出色的音樂和龐大的課程資料庫，最艱難的訓練都能享受其中。

Centr：無論你的目標、年齡、性別或健身水準如何，這App為你帶來世界上最好的訓練師、廚師和健康專家，助你達成目標。一切都為你量身訂做：你的目標、健身水準和飲食偏好。專屬於你的私人教練、營養師、廚師和健康顧問，合而為一。

值得注意的是，Centr是由「雷神」Chris Hemsworth所出品；Chris近期也在他的個人instagram上宣布開放Centr六週免費試用（必須到網站登錄）。

 
 
 
 
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Hi there all, during this period of self isolation and uncertainty, I am offering six weeks of my health and fitness program @Centrfit for FREE! Go to centr.com and sign-up.  Centr was founded to make health and happiness accessible to all, and I hope that this will make that access even easier during the current global health crisis. I think now more than ever is when we need to focus on what I believe to be the 3 key pillars to living healthier and happier- movement, nutrition, and mental fitness. In recent weeks Centr has seen a groundswell of support from our customers and communities, with thousands of members around the world coming together and sharing how the program has brought them positivity and support during these difficult times. Available at centr.com only, for new users only.

Chris Hemsworth（@chrishemsworth）分享的貼文 於 張貼

Jillian Michaels Fitness App：透過個人化健康與健身App，進行免費的7分鐘體能訓練，暢快揮灑汗水、練就亮眼身材，無使用限制。其中更包含最先進的動態體能訓練規劃器，以及 Jillian Michaels Fitness Advanced Meal Planner System (AMP) 的飲食計劃、卡路里計數器和減重方案。

Playbook：這個App是一個行動市場，教練、社交媒體名人和運動員都在其中分享他們的即時體能訓練。每個訓練師/名人/運動員都有自己的頻道，他們可以直接向你即時發布體能訓練課程。每個頻道只會接收到10個最新的體能訓練，這些都是最新的訓練，也代表你要想辦法跟上。

Tone It Up：這款健身App提供每日體能訓練和由頂尖私人教練特製的體能訓練課程，可以提供令人驚艷的成果。

Seven - 7 Minute Workout：經過科學研究的Seven體能訓練，目標是在最短的時間內提供最大的成效。透過個人化體能訓練方案，Seven讓你確保能從訓練中得到最好的成果。

Fitplan: Gym & Home Workouts：使用 Fitplan只要支付少許費用即可獲得一流的私人訓練。與專業運動員Alex Rodriguez、Christian McCaffrey 和 Ryan Lochte、名教練 Melissa Alcantara、Corey Calliet 和 Mike O'Hearn，以及健身高手 Jen Selter、Michelle Lewin、LinnLöwes、Jeff Seid 等人進行一對一的體能訓練。

Fitbod Gym & Home Workout Log：在健身房或自家客廳，Fitbod的訓練演算法都能指導你完成正確的動作、次數和重量，以達成你的健身目標。

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