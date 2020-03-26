防疫補償是憲法的超前部署　民進黨團：不配合的白目國人領不到



▲檢疫人員於機場待命。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導



新冠肺炎疫情持續升溫，政府陸續祭出邊境管制、居家檢疫等政策防堵病毒擴散，但部分外界人士卻認為這些舉措違背憲法，限制人民自由，還有人質疑為何居家檢疫、隔離的人，政府要補貼1000元。對此民進黨黨團26日表示，問題的重點不在隔離理由，而是居家檢疫或隔離的人沒有犯罪，卻因需配合政策而暫時被限制自由，據大法官所言，這在憲法上是要「給予補償」。

「這是憲法的超前部署」。民進黨黨團在臉書解釋，第一，根據大法官釋字690號解釋，為因應傳染病疫情，強制隔離的處置是合理的，惟隔離時間不能過長，且應提供合理補償，這就是「防疫補償」最重要的依據；第二，立法院在制定《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》討論過程中，有強調這非針對人身自由受限的補償，而是避免受隔離和檢疫的人，其生活與經濟狀況受到影響所提供的補償。

黨團指出，「也正因為考量得較為全面，因此也以但書規定，如果已經有領取薪資或其他性質相同的補助，那就不能重複領取」。他們強調，中央流行疫情指揮中心已宣布3月17日起，非必要前往疫情警示第三級的國家或地區者，不得申請防疫補償；還有在3月21日，政府將全球疫情警示升高為第三級之後才出國的人，也領不到防疫補償。

黨團表示，儘管台灣至今確診人數多為境外移入，但隨著全球疫情升溫，政府不可能拒絕自己的同胞入境，在同時兼顧返國台人跟國內民眾的健康下，必須堅定執行這些政策，但也要提供應有的補償。

黨團說，「或許因為少數不配合隔離檢疫的白目國人，而有很多人對這個補償感到不解不滿，但我們必須認知到，多數的人是高度配合防疫政策的，而且，不配合的人也領不到這筆補償」。



▼民進黨立委黨團臉書發文。（圖／翻攝民進黨立法院黨團）



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