20年來聲望最高的內閣！蘇貞昌：不只要會做事「也要會用創意溝通」





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，日前更爆發「搶購潮」，行政院長蘇貞昌26日行政院會特別勉勵部會平息風波。蘇貞昌會中引用財經專家謝金河說法，現在是20年來聲望最高的內閣，他強調，政府不只要會做事，「也要會用創意溝通」。

蘇貞昌表示，上周三國內確診案例一下子增加不少，國人看到別的國家在搶購民生必需品，於是也跟著到大賣場搶購。周四院會一講完，周五、周六經濟部沈部長及農委會陳主委就馬上錄製影片，用生產線實況說明衛生紙、泡麵、罐頭生產充足，也開糧倉說明台灣米庫存滿滿，蔬果、豬肉量也都很充足，歡迎國人一起來買。

蘇貞昌說，謝金河日前在臉書說到，「台灣有一段很長的歲月，我們罵官員如駡狗，幾乎到了官不僚生的狀態，很多有才華的人都不想進入公部門當官。但這次台灣抗疫表現，得到民眾很高的評價」，現在的行政團隊，是「20年來聲望最高的內閣」。

蘇貞昌提到，從外界對政府的評價，要勉勵首長，面對問題、把握時機，迅速回應；平時就要跟你的主管產業有良好的交陪互動，人家有困難時，你曾經幫人一把，你有求於人時，人家才會願意挺身而出；不只要會做事，也要會用創意溝通：與其用發乾稿，不如直接用影片現身說法，讓民眾眼見為憑。

蘇貞昌指出，也要學會逆勢操作，例如日前推出的臉書文宣，「貨很多，儘量買」、「我們不怕你來買，只怕你不買」、「七卡臣300年」等，一句話就懂的，比一堆文字、數字，更容易讓民眾瞭解。

蘇貞昌也逗趣用自身例子勉勵官員，「我從小愛爬樹，長大也愛種樹，只有禿頭最知道，冬天風吹很冷、夏天太陽曬很痛。我當屏東縣長時，在屏鵝公路『種樹百里』，台北縣長時，『8年8百萬顆樹、種樹要包活』，14年前當院長時，我也早要求過農委會林務局，頭髮要掉沒有辦法，但樹要種活是有辦法的，種樹做好事，讓台灣留下好森林，地球不禿頭，就不會有土石流。」

蘇貞昌說，舉這些例子，是要讓首長們知道，部會首長、地方首長都很大，什麼是「愛台灣」？就是在自己的位子上，帶著團隊，用更多的主動與創意思考，為人民謀福利，立下可長可久的典章制度，成為各個領域「登月的第一人」，這就是愛台灣。