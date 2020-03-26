「果凍牌口罩出擊」鴻海神速獲醫材許可！10產線威炸　網嗨：比本業還賺

▲鴻海加入口罩生產行列！（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

鴻海國家隊出擊！台灣1月24日喊出口罩禁出口之際，鴻海也隨之發聲，將在土城頂埔廠區設首條生產線，如今有眼尖網友發現，鴻海旗下的「鴻騰精密」已取得醫療器材許可證字號，掀起鄉民暴動喊話「人情+1，郭董政績+1」」

一名網友在PTT爆卦，以「鴻海口罩已取得醫療器材許可證」為標題驚呼，他最近查食藥署網站的西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢系統，發現鴻海集團旗下鴻騰精密在本（3）月18日獲得醫療器材許可證字號，消息曝光後，實在振奮人心。

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▲鴻海子公司獲得醫材許可證！（圖／翻攝衛福部食藥署）



大批網友激動吶喊，「口罩毛利不知道會不會比本業高」、「口罩概念股」、「這毛利超高，拚外銷」、「買iPhone送口罩」、「股東會可以送一盒嗎」、「自己的口罩自己做，果凍就是霸氣」、「人情+1，郭董政績+1」、「設備說改就改還可以過關，強！」、「最速件核准，這通常要超久」、「鴻海集團 all in了」、「結果發現賣口罩比本業還賺XD」。

▲網笑虧：比本業還賺！（圖／翻攝PTT）



據了解，製造廠設在鴻海土城頂埔廠，集團計畫設置10條產線，一條產線10萬片口罩，預估「果凍牌口罩」一日可產100萬片。對此，經濟部工業局表示，防疫期間將徵用符合標準的醫療口罩，不過多少比率的產線作為生產醫療口罩，將尊重企業決定。

此外，鴻海集團創辦人郭台銘也捐出416套防護衣給桃園市，市長鄭文燦暖喊，這批防疫物資是及時雨。衛生局長王文彥也感動直呼，目前全市防疫物資還算充分，但防護衣用量僅剩1個月存量，這次獲贈防護衣對醫護、消防人員後送很有助益。

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