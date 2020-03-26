　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「果凍牌口罩出擊」鴻海神速獲醫材許可！10產線威炸　網嗨：比本業還賺

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。董事長陳怡利表示公司內作業員一天兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天可產出15萬片以上口罩，並由政府於當天徵用收走。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海加入口罩生產行列！（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

鴻海國家隊出擊！台灣1月24日喊出口罩禁出口之際，鴻海也隨之發聲，將在土城頂埔廠區設首條生產線，如今有眼尖網友發現，鴻海旗下的「鴻騰精密」已取得醫療器材許可證字號，掀起鄉民暴動喊話「人情+1，郭董政績+1」」

一名網友在PTT爆卦，以「鴻海口罩已取得醫療器材許可證」為標題驚呼，他最近查食藥署網站的西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢系統，發現鴻海集團旗下鴻騰精密在本（3）月18日獲得醫療器材許可證字號，消息曝光後，實在振奮人心。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 鴻海神速獲醫材許可！「果凍牌口罩出擊」10產線威炸　網嗨：比本業還賺（圖／翻攝PTT）

▲鴻海子公司獲得醫材許可證！（圖／翻攝衛福部食藥署）

大批網友激動吶喊，「口罩毛利不知道會不會比本業高」、「口罩概念股」、「這毛利超高，拚外銷」、「買iPhone送口罩」、「股東會可以送一盒嗎」、「自己的口罩自己做，果凍就是霸氣」、「人情+1，郭董政績+1」、「設備說改就改還可以過關，強！」、「最速件核准，這通常要超久」、「鴻海集團 all in了」、「結果發現賣口罩比本業還賺XD」。

▲▼ 鴻海神速獲醫材許可！「果凍牌口罩出擊」10產線威炸　網嗨：比本業還賺（圖／翻攝PTT）

▲網笑虧：比本業還賺！（圖／翻攝PTT）

據了解，製造廠設在鴻海土城頂埔廠，集團計畫設置10條產線，一條產線10萬片口罩，預估「果凍牌口罩」一日可產100萬片。對此，經濟部工業局表示，防疫期間將徵用符合標準的醫療口罩，不過多少比率的產線作為生產醫療口罩，將尊重企業決定。

此外，鴻海集團創辦人郭台銘也捐出416套防護衣給桃園市，市長鄭文燦暖喊，這批防疫物資是及時雨。衛生局長王文彥也感動直呼，目前全市防疫物資還算充分，但防護衣用量僅剩1個月存量，這次獲贈防護衣對醫護、消防人員後送很有助益。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這

ET快訊
習近平回信大讚譚德塞：你帶領WHO得到國際廣泛認可
口罩2.0超商放領順爆！他一取卻發現「小缺點」
快訊／男亮槍闖銀樓劫70萬！嫌犯遭老闆爆頭落跑
政大交換生確診！　學校公布居家檢疫師生共54人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

40歲年薪120萬被嫌少！台北女老師打槍「根本買不起房」　網：該認清事實

長太像以為愛犬走丟！飼主車站牽「陌生狗」回家...才發現尷尬了

後悔「捐4500個口罩」給中國要求返還　網友罵爆豐川市長：太丟臉了！

「比恐怖電影更恐怖的美國疫情故事」　醫曝若在台發生：你驚訝地說不出話

東奧因肺炎延期一年　日本動漫32年前就神預言更提WHO抗疫不力

防疫宅在家更要動起來！　日本瑜珈老師傳授不動零位訓練

250元包三餐、清垃圾！莊人祥回擊英國情侶：若想起來有錢，也可安排好一點的住處

外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了

台大3/30起總校區實施門禁　師生憑證入校

「果凍牌口罩出擊」鴻海神速獲醫材許可！10產線威炸　網嗨：比本業還賺

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

防疫宅在家更要動起來！　日本瑜珈老師傳授不動零位訓練

250元包三餐、清垃圾！莊人祥回擊英國情侶：若想起來有錢，也可安排好一點的住處

外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了

台大3/30起總校區實施門禁　師生憑證入校

「果凍牌口罩出擊」鴻海神速獲醫材許可！10產線威炸　網嗨：比本業還賺

蚊子叮「一部位」抓不抓都癢爆！　整夜睡不著超煎熬：有時候還會痛

鋒面+冷空氣明晚變天！「雨最多」時間、地點曝　北部高溫暴跌近10°C

恙蟲病致死率達6成！清明掃墓入草叢　備妥掃墓三寶保無恙

政大交換生確診！學校公布居家檢疫共54人　校長公開信曝光

快訊／因應疫情！高雄2大夜店「即日起暫停營業」

要命蓄水坑！1隻保育石虎、6隻獼猴　跌落後爬不出活活餓死

汪小菲S HOTEL變防疫旅館！住宿費直逼6位數　急撇清「救業績」：自願加入一線抗疫

環球購物中心母親節首波開跑　消費5千元賺回830元

辛龍遇見劉真「從大男孩變成真男人」　陳美鳳心疼喊話：擦乾眼淚帶女兒向前走

新北警察局防疫超前部署　異地第二辦公室演練降低群聚風險

最近400米！美機偵查中方艦艇4小時　陸國防部：要求美方停止挑釁

防疫宅在家更要動起來！　日本瑜珈老師傳授不動零位訓練

新秩序正在成形！12星座「一週運勢」曝...巨蟹、射手留意小人纏身

習近平回信譚德塞：你帶領WHO得到國際廣泛認可

「表弟」卡森斯加盟電競戰隊 NRG　前 NBA 第一中鋒開啟新事業

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

台灣下一步？　醫：說不定得考慮真正鎖國

案192返國前就發病遭轟　姊姊貼診斷書還原真相

獨／金芭黎台商收治負壓病房2個月現況曝！

788家藥局明起「成人口罩增售300片」

英情侶抱怨檢疫所「像住監獄」　陳時中：沒虧待

快訊／新冠肺炎單日再增17例！

獨／隔離環境曝光　英情侶喊像監獄

「壓平曲線」台灣公衛站穩世界舞台　醫曝3致勝關鍵

百人集會停辦可結婚？陳時中：結婚只有2人

確診數比台灣少！越南超強防疫關鍵曝

更多熱門

相關新聞

勞資雙方都喊口罩不夠用　勞動部：會向指揮中心提出

勞資雙方都喊口罩不夠用　勞動部：會向指揮中心提出

勞動部今（26）日邀請工商團體座談，會後，勞動部表示，目前彙整了勞資雙方針對防疫所提的相關意見，其中最主要的就是防疫用品如口罩等配額不夠，希望勞動部幫忙對中央政府提出。

口罩2.0放領順爆！他一取卻發現「小缺點」

口罩2.0放領順爆！他一取卻發現「小缺點」

傳鴻海口罩產線取得許可證　經部：徵用符合標準的醫療口罩

傳鴻海口罩產線取得許可證　經部：徵用符合標準的醫療口罩

解析民眾不用口罩實名制2.0原因

解析民眾不用口罩實名制2.0原因

淚崩！西班牙88歲老奶奶雙手顫抖努力縫口罩

淚崩！西班牙88歲老奶奶雙手顫抖努力縫口罩

關鍵字：

鴻海口罩產產國家隊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

辛龍消失3天首度發文了！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面