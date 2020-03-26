確診數比台灣少！越南「超強防疫關鍵」曝光…網讚：有夠果斷

▲越南截至今日僅148人確診，人數比台灣還少。（圖／《看見世界天氣晴》授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者周姈姈／綜合報導

鄰近大陸、觀光客也都是大陸人居多的越南，截至今（26）日為止，僅累計148人染疫，確診人數比台灣還少，到底為什麼？粉專《看見世界天氣晴》就分析越南為何是東南亞疫情控制最好的國家，揭曉最主要的防疫關鍵，讓網友看了狂讚「有夠果斷」、「越南真的做很好」。

《看見世界天氣晴》表示，越南在「疫情爆發之初」就禁止大陸人入境，甚至許多店家更是自主性地禁止大陸人，越南也禁止郵輪停靠任何越南港口，過沒多久更是宣佈鎖國，越南的媒體及路上到處都警告民眾疫情的嚴重性，甚至民眾也都會自發性的戴口罩，越南政府把疫情看的非常重要，「他們寧願選擇不賺錢，也不能讓醫療體系崩盤」。

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▲只要有1個人確診，整條街除了消毒之外，所有居民都要在家隔離14天。



▲越南政府會送食物給這些被隔離的居民。



《看見世界天氣晴》說，因為越南知道，醫療崩盤付出的代價會更大，他們承受不起，所以很早就關上國門以保安全。

更重要的是，《看見世界天氣晴》提到，越南只要一個人確診，整條街的居民就會被下令在家隔離14天不能外出，政府會送食物給這些被隔離的居民，整條街還會全部都消毒，不放過任何一絲病毒存活的機會，「新冠肺炎在越南人手裡完全囂張不起來，被越南政府狠狠消滅打趴，所以越南才能守住到至今的148例。」

＊以上圖片為《看見世界天氣晴》越南友人拍攝，非部落客至越南當地拍攝