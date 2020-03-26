北京擴大篩檢！　疫控小組：全市發熱者通通核酸檢測

▲大陸將推動北京全市發熱患者進行「病毒核酸檢測」，以排查新冠肺炎傳播風險。（示意圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

繼要求所有入境者須集中醫學觀察14天、做病毒核酸檢測後，中共「首都保衛戰」繼續升級，疫情防控工作領導小組25日決議，要對市內所有發熱患者，全部進行新冠病毒核酸檢測，以應對嚴峻的疫情輸入風險、降低隱患。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組指出，當前防範境外疫情輸入的形勢嚴峻。發熱門診要發揮「探頭作用」，發熱患者全部進行核酸檢測，市裡要統籌規範各方面核酸檢測工作，提高檢測能力。

▲新冠肺炎疫情在全球爆發，北京首都國際機場防範輸入風險。（圖／路透社）

為嚴防境外輸入病例本地化，該小組會議指出，將對首例關聯病例深入流調溯源，對現有居家觀察的人員進行全面檢查，嚴格執行隔離有關規定，做到足不出戶。

據了解，自新冠肺炎疫情爆發以來，北京於2月10日啟動封閉式管理，後隨大陸官方數據稱，本土新增確診數下降，北京等城市自3月起陸續解封、推動產業復工，但有鑑於近日歐美疫情大爆發，中共防控疫情方針從「內控」，改為「外防輸入。」

3月16日，北京率先執行所有境外返京人員，不論有無進出高風險國家，統一送到集中點，進行14天隔離安置，費用自付，換算約2萬8000元新台幣；而後，宣布自3月25日零時起，在人員入境必須隔離管制的基礎上，進一步要求對所有入境的隔離觀察人員，全部做核酸檢測。

根據大陸國家衛健委最新通報，25日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新冠肺炎新增確診病例67例，均為「境外輸入病例」，無新增本土病例，其中北京有6例境外輸入。有陸媒報導提及，如若海外疫情風險持續上升，中共中央亦可能將「普篩」納為全面排查首都隱患的選項之一。

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