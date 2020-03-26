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LINE群組勸「可以考慮買些衛生紙」　OL慘遭送辦結局神反轉

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▲▼新冠疫情延燒，各地出現搶購物資的民眾。賣場內許多貨架都被一掃而空，結帳櫃台也是大排長龍。大賣場業者家樂福祭出限購令，民眾購買衛生紙一次以兩串為限。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾搶買衛生紙，各大賣場紛紛祭出限購規定。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

自新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，台灣陸續出現瘋搶衛生紙、泡麵、罐頭等物資的情況。高雄廖姓OL今年2月3日在LINE群組張貼一篇文章，並勸其他成員「可以考慮買一些衛生紙」，沒想到事後卻被依違反社會秩序維護法送辦。不過，橋頭地院簡易庭認為她並非故意散布假消息，最後裁定不罰，全案仍可抗告。

判決書中提到，廖女當天下午5時許在某直銷的LINE群組中分享一篇文章，內容為「建議各位夥伴，公司其他紙類製品，有缺的可以考慮買一些，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾，估計都會短缺，因應原料都拿去做口罩了」，結果被檢警認定散布不實謠言，導致挨告違反社會秩序維護法。

▲瘋搶DAY 4 : 位於中和的《全聯》新北旗艦店，店家限購衛生紙每人一串，但罐頭、泡麵、餅乾等商品仍舊可見被搶購一空的景象。 。（圖／記者陳弘修攝）

▲罐頭類食品也出現囤貨潮。（圖／記者陳弘修攝）

廖女接受警詢時表示，當時的確有在群組內PO文，「我是在相關財經新聞看到訊息，認知錯誤，才傳達這個消息，後來看到其他媒體報導這是錯誤消息後，隨即在同月9日修正。」

橋頭簡易庭調查，廖女得知消息是錯誤的，馬上更正群組中的貼文，後來甚至刪除整篇文章，可見主觀上她真的不知道這是假消息，考量到在現代資訊爆炸的社會中，一般讀者並沒有足夠的資訊判斷及查證能力，自然容易偏信「信賴者」發布的新聞資訊，況且她也不是故意要造成恐慌，未構成社會秩序維護法要件，最後裁定不罰。

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