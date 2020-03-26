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室內不超過百人補習班怎麼辦？教育部建議：梅花座、視訊、升級教室

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▲▼ 補教業者消毒補習班教室。（圖／記者崔至雲攝）

▲補教業者消毒補習班教室。（圖／記者崔至雲攝）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（25）日宣布，公眾集會活動「室內超過100人、室外超過500人」建議停辦，而博物館、展覽場所、補習班等應如何應對？教育部終身教育司司長黃月麗表示，仍必須依據6項風險評估指標做評估，展覽館等社交機構會做好人流管制及相關配套，補習班方面也將會同地方政府做評估，若風險高要做出措施，像是梅花座、視訊教學、升級教室等。

教育部黃月麗司長強調，中央流行疫情指揮中心發布的「COVID-19公眾集會因應指引」有提供明確的6項風險評估指標，因此無論是博物館、展覽館等社交機構，將依照該風險指標做評估，包括展覽人流管制、通風等，而室內100人的集會活動也會做出延後或取消的配套。

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而補習班方面，她表示也是相同原則，依照中央提供的「6項風險評估指標」，將會同地方政府，針對補教業做出風險評估，風險高必須做出相關防疫措施，她建議補習班可以透過梅花座、視訊教學、升級教室等方式來配合防疫措施。

▲▼ 教育部終身教育司司長黃月麗。（圖／記者林育綾攝）

▲教育部終身教育司司長黃月麗表示，無論是展覽館等社交機構或補習班，都必須依照中央提供的「6項風險評估指標」進行評估。（圖／記者林育綾攝）

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