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呼籲做好「4件事」　醫：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死！

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▲英國首相強生（Borris Johnson）於3日在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相強生宣布全國「禁足令」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

重症名醫陳志金呼籲民眾做好4件事，其中一個就是得「居家檢疫」的民眾，待在家中不要出來趴趴走，「我們的社區一旦失守了！就會步上歐美各國的後塵！」他強調，醫療體系一旦崩潰，大家就真的只能抱著一起死，「能不能守住台灣，就在你我一念之間。」

陳志金26日在臉書說，兩個月前，如果跟你說武漢只有幾十（百）個病人，卻搞到要封城，有些人很難相信，但台灣相信事態的嚴重性，「因為我們不相信這個表面上的數字，底下的冰山肯定很大！」

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陳志金表示，從網路上流竄出來的消息與影片，「我們更堅定自己的想法，這是個重大災難！這是一場戰爭（WARS）」；所以政府在1月初就開始各種佈署、各種管控，儘管受到一些人的批評、漫罵，政府挺住了！

陳志金指出，這兩個月來，疫情指揮中心與政府的各種政策、宣導、呼籲，儘管不便，大部的民眾也還是樂意配合的；兩個月後，看看現在的美國、英國、義大利等先進國定的情況，「我們很慶幸我們提早做了準備！」

▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,義大利。（圖／路透社）

▲▼義大利累計確診達7萬4386例、死亡病例達7503例。（圖／路透社）

▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,義大利。（圖／路透社）

「兩個月前，我們有些人或許跟歐美各國一樣，覺得這把火不會燒到他們！」陳志金說，「儘管他們不一定相信中國的數字，但是他們可能相信WHO，或是對自己的醫療體系很有信心。」

文中提到，但現在看看各國元首紛紛跳出來喊話，以各種強烈的手段封城、封國，「身在台灣的我們，可能還是很難想像他們疫情的劇烈程度」；歐美各國的情況真的很嚴峻，所呈現的是沒有被淹蓋的數字與實況，不是假新聞。

陳志金寫道，「你能想像，義大利的報章，翻開來都是滿滿的十幾版訃文嗎？你能想像，紐約市長出來喊說他們缺3萬台呼吸器嗎？你能想像，英國說他們下周要生產3萬台呼吸器來應付疫情嗎？你能想像，俄羅斯的富豪是在搶呼吸器的嗎？歐美的各個工業大廠紛紛投入呼吸器生產，勞斯萊斯、Dyson、Airbus…」

陳志金表示，「我們有口罩國家隊，很快可以解決口罩的問題，我們沒有呼吸器國家隊！但是，我們還有持續在守護各位的醫療人員」；因為即使能生產出足夠的呼吸器，如果沒有足夠的醫療人員也是沒用的，「請好好守住我們的醫療人員！」

▼紐約市長白思豪喊說缺3萬台呼吸器。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。（圖／達志影像／美聯社）

陳志金提到，看看英國現在的口號「Stay Home, Protect the NHS, Save Lives.」，「留在家裡，不要趴趴走，保護醫療體系（健保），搶救生命」，可以看得出來最重要的第一項是「民眾配合」；英國現在已經出現社區大範圍的傳播，需要全民都待在家中，才能減少傳播。

陳志金呼籲，台灣現在極需要「居家檢疫」的民眾，「待在家中」不要出來趴趴走，這是非常重要的事情，也要嚴格的執行，「我們的社區一旦失守了！就會步上歐美各國的後塵！真的就枉費我們那麼辛苦地守了兩個多月！」

陳志金提醒，瞬間出現的大量病人，將會造成醫療體系的崩潰，這也是歐美各國現在所面對的問題，「我們一定要守住我們的醫療體系！才能搶救更多的生命！我們的醫療體系一旦崩潰，大家就真的只能『抱著一起死』！」

陳志金說，所以嚴格配合居家檢疫、少外出、勤洗手和戴口罩；同時，也要時時留意那些不懷好意的假消息和中國網軍的攻擊；當然，還有一些專門在扯後腿的政治人物，會一個個跳出來刷存在感，各位也一併好好認識一下，千萬別中了敵人的離間之計，「守護我們的『防疫／醫療團隊』，他們才能守護我們的生命！能不能守住台灣就在你我一念之間。」

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳志金提醒，嚴格配合居家檢疫。圖為近日大批返台得進行居家檢疫的民眾，在機場外排隊搭防疫計程車。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍。（圖／記者李毓康攝）

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