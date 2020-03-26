防疫手機建功！返國後「朋友家過夜」被抓到　彰化男辯：手機沒電

▲彰化居家檢疫男子，入境便到友人家睡覺手機又沒電被警方查獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

因應新冠肺炎疫情，政府持續全力防疫，員林警分局再次接獲電子監控防疫專用手機發報得知，1名居住在大村的男子為居家檢疫對象，3月22 日入境後隨即失聯，立即調派村上派出所員警前往查察，經查賴男到友人家過夜，手機也沒電關機，但賴男仍違反居家檢疫規定，最重將開罰100萬元。

彰化縣警局指出，本案經警方接獲訊息後，立即追查賴男交通工具之行蹤，同時透過各路口監視器之影像，除擴大搜尋範圍外，並指派專人監看追蹤及查訪，終覓得男子的交通工具行蹤，立即通報東山派出所線上警力，依其行車軌跡沿線加強巡邏，並前往男子居家檢疫地點方向搜尋，終於在其居家檢疫地點附近，查獲該男子正駕車返回住處，確認身分為後，通知村上派出所員警到場接辦。

男子向警方供稱其手機沒電所以一直未開機，3月22日由桃園機場入境，並開車到張姓友人家中過夜，就在3月24日0時許，返回居家檢疫途中遭員警查獲，員警調閲路口監視器畫面追查屬實，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函請衛生局依法辦理。

員林警分局長洪文宏表示，適逢防疫期間，全民均須配合防疫措施，居家隔離(檢疫)對象若有要事應請親友協助處理，不得擅自離開居家範圍，若違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，最高可處新臺幣100萬元罰鍰；並呼籲居家隔離(檢疫)之民眾能遵守規定，千萬勿以身試法，成為防疫漏洞危害自身及他人之生命安全，員警在防疫工作必定利用各種方法及技巧，展現快速尋人的能力，請擅離者勿心存僥倖，讓自己荷包大失血，得不償失。

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