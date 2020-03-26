「可能等不到那時候...」聖火傳遞突喊卡　103歲人瑞跑者苦練3個月心碎

▲隨著東奧延後，原定於本月（3月）舉行的聖火傳遞儀式也被迫無限期暫停 。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京奧運正式宣布即將延期1年，然而東奧聖火早在20日就已經抵達空中自衛隊的松島基地，隨著東奧喊卡，聖火傳遞儀式也被迫延後，擔任聖火傳遞跑者之一的103歲人瑞箱石阿嬤失望表示，「不知道自己能不能等到1年後。」

高齡103歲的箱石自從2019年12月成功被選為聖火傳遞跑者後，每天都加強鍛鍊，甚至因為訓練過度造成膝蓋疼痛，但她仍然靠著注射玻尿酸，按照醫生囑咐徹底執行訓練計畫。據了解，身為理髮師的箱石雖然已經103歲了，但仍然持續在工作，身體十分硬朗。她透露，維持長壽的秘訣就是每天都要做一套自己設計的「箱石流」體操。

為了完成傳遞聖火的神聖任務，箱石開始在雙腳上綁上1.5公斤的重物做體操，此外，也會抽空散步，並練習腕力讓自己能夠長時間高舉火炬。事實上，箱石已經試跑了2次，並為此準備了新的跑鞋與透明雨衣，理髮院更是從15日就開始暫停營業，只為了將體力控制在最佳狀態。

箱石失望表示，雖然為了預防感染病毒，這也是沒辦法的事，不過即使東京奧運延期一年，現在這樣高強度的訓練也沒辦法再撐一年，甚至不知道自己明年是否能繼續擔任這個任務。