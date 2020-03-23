年輕時混幫派進出監所14年...妻子、父親過世頓悟！他靠水餃翻轉人生

▲桃園「郭記健康水餃店老板」郭珈瑋，從在車庫裡賣餃子到目前開設實體店面，背後有滿滿愛的力量支持 ，法務部長蔡清祥到店學包水餃。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

桃園「郭記健康水餃店」老闆郭珈瑋，年輕時參加幫派，進出監所14年，服刑期間，遭受親人繼續過世的打擊，下定決心洗心革面，重新開始，在親人的支持與更保桃園分會的輔導下，從在車庫裡賣餃子到目前開設實體店面，法務部希望透過他努力向上的故事，鼓勵更多更生人及其家庭，也期盼社會以友善和關愛照亮他們的新生之路。

▲▼法務部長蔡清祥肯定阿瑋翻轉人生。

尤其適逢新冠肺炎抗疫期間，對國內觀光、餐飲、服務產業造成嚴重衝擊，更生事業亦無法倖免，法務部長蔡清祥呼籲社會各界共同支持更生事業，幫助他們在更生之路持續走下去。

阿瑋年輕時血氣方剛，參與幫派，涉及多項刑案，前後在監所進出14年，服刑期間，太太因車禍意外身故，父親也因病過世，阿瑋錯過了與家人相處的陪伴時光，來不及參與兒子年幼時成長過程，對父親也無法善盡最後的孝道，相當內疚。

2016年8月15日假釋後，走出臺南監獄，他決定洗心革面，要好好的陪伴家人，孝順母親。但出監的他，由於是更生人，求職並不順利，因此向更生保護會桃園分會尋求就業轉介，經由分會耐心的關懷與就業轉銜，推薦協力廠商工作機會，期間又因友人有餐飲的背景關係，使他萌生創業念頭。

翌年，經家人與親友支持，「郭記健康手工水餃」終於正式誕生了，更生保護會並給予小額創業貸款，做最實質的支持。隨著生意逐步上軌道，他有感於取之社會也需回饋社會的想法，除加入社區回收服務外，亦提供社區弱勢孩子免費用餐。

「郭記水餃」的成功，是他個人的努力及媽媽、姐姐等親人的支持，以及更生保護會等許多社會資源共同協力的成果，法務部希望透過阿瑋的故事，鼓勵更多更生人及其家庭，也期盼社會展現接納，以友善和關愛照亮他們的新生之路。

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