結婚不到2年…他直擊愛妻與小王「全裸睡覺」！抓姦在床崩潰：他們還同居

▲她與小王同居，還全裸被老公抓姦在床，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名越南籍人妻和先生結婚不到2年，竟與另名越南籍男子同居，還被老公「抓姦在床」，人夫憤而提告求償50萬元精神撫慰金，雖然她辯稱只是「寄住」，但法官不採信她的說詞，判准人夫離婚的請求，除此之外，人妻還應給付老公22萬元。可上訴。

人夫痛心表示，自己與妻子2017年7月13日在越南結婚，2018年4月27日在台灣登記結婚，婚後妻子時常向他要錢，甚至要求他提供資金讓她開設美甲工作室，沒想到結婚不到2年，妻子便紅杏出牆另名越南籍男子阿宏（化名），2人更同居，2019年6月7日他更目睹妻子與小王全身赤裸睡在外籍勞工宿舍中，讓他頓時綠雲罩頂，決定提告求償50萬精神撫慰金，並訴請離婚。

人妻辯稱，是丈夫要他搬出去，2人才會分居，但分居確切時間點已經不記得了。另外，她解釋，自己與阿宏只是朋友，丈夫提出她與阿宏的合照，是一群人出遊時所拍攝，並非單獨出遊。至於被抓姦在床當天，她只是「借住」，行李是前幾天就帶過去了，不同意離婚。

桃園地方法院審理後，認為人妻說詞反覆不足採信，另外，在阿宏的房間四處皆整齊放有人妻的包包、衣服、照片、行李等，顯然已經居住了一段時間，又在臉書上PO出與阿宏的臉貼臉親密合照，人夫經跟蹤才抓姦在床，判准2人離婚，人妻應給付人夫22萬元。全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！



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