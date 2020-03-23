　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情影響流浪貓狗認養？　桃園議員提良方助「牠們」找到家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲疫情影響流浪貓狗認養，市議員黃家齊提良方

▲市議員黃家齊(左)質詢農業局長郭承泉，桃園流浪貓狗認養率。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情，恐影響流浪貓狗認養？桃園市議會23日進行農業局工作報告，市議員黃家齊對於桃園收容的流浪貓狗被認養，已是六都最後一名，現遭逢疫期，認養推動恐更困難，提出「補助代養金」、「推廣雲端認養」、「成立遛狗志工隊」等方法，期將新屋收容所的認養率提高到6成以上。

▲疫情影響流浪貓狗認養，市議員黃家齊提良方

▲黃家齊(左) 提出推廣認養等方法，期動保處長王得吉提高收容所的認養率。（圖／翻攝自網路）

黃家齊向農業局長郭承泉、動保處長王得吉表示，他由農委會各縣市的統計報表，發現去年一整年，桃園有5085隻狗貓進入收容所，但只有2247隻被認養，認養率44%，是六都的最後一名，遠遠低於新北市89%、台北市的80%的認養率。

▲疫情影響流浪貓狗認養，市議員黃家齊提良方

▲▼黃家齊當場「秀出」投影片中，有打扮（左）和沒打扮過的流浪貓狗圖片，詢問王得吉處長會挑選那一隻？（圖／翻攝自網路）

▲疫情影響流浪貓狗認養，市議員黃家齊提良方

由於，動物都有地盤性，一大群動物養在過度擁擠的空間，就容易互咬、護食，造成健康和醫療管理等等問題，也增加人力的負荷，導致收容所人員流動率高、獸醫師招聘不易。因此，黃家齊認為，改善收容所問題的關鍵，在於要讓這些動物能被送出去，收容品質和人力狀況才會跟著提升。

黃家齊建議，動保處在「推動認養」這個環節多下功夫；而他也當場「秀出」投影片中有打扮和沒打扮過的流浪貓狗圖片，詢問王得吉處長會挑選那一隻？並建議參考台南市正在推廣讓民眾「宅在家也可以透過網路認養」，把志工拍的動物美照、互動影片、志工寫的動物行為觀察記錄等，都放在雲端，讓民眾可以從網路就了解這隻動物的年齡、個性、健康狀況，評估適不適合來我家。

另外，也不妨參考台中市推動的「孤狗家庭計畫」，以每月2000元代養補助金和提供寄養家庭訓練課程的方式，幫台中市動物之家訓練狗狗社會化，這些在人類家庭生活過，學會好習慣的狗，自然就容易送出去，也同步減輕動保處的收容壓力，比較台中跟桃園的收容所，同樣是可收容600多隻狗的空間，但台中有100多隻狗都住在寄養家庭，空間顯得寬鬆，動物看起來狀況較好，桃園的代養數量卻是0隻，全部擠在新屋收容所，動物看起來很緊迫。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
一天至少接觸50人！爽玩杜拜還隱瞞　台鐵員工「職稱」曝光
快訊／中研院群聚感染第5例！公開信曝光「1確診者足跡」
快訊／美股開盤再跌！道瓊迅速跌噴500點　Fed無限量寬鬆也
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情影響流浪貓狗認養？　桃園議員提良方助「牠們」找到家

自製油水分離槽源頭減污　鯉魚潭環保志工隊獲全國特優級殊榮

南投市加強防疫　公有市場定期消毒+清明禁入納骨塔

南投警掌握居家隔離檢疫　加強臨檢密閉娛樂營業場所

防疫再升級！　台南市防疫計程車23日正式啟動

全國首座兒童運動中心今上梁　盧秀燕：兒童專屬場館只在台中

潘孟安接見排球聯賽英雄　李尼西米、李貝兒兄妹檔搶眼

防疫優先！南投縣長林明溱裁示：雙龍七彩吊橋延後開放

20輛法拉利超壯觀　花蓮度假酒店推有機香草七感療癒 　

花蓮港吊車吊掛煤炭　23米吊臂「攔腰折斷」掉入船中

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

上半場打好球...下半場疫情複雜化 陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

吳斯懷稱共機繞台「不算挑釁」　謝國樑開砲：盡早離開立法院

耳朵福利！小宇開直播「根本演唱會」　蕭敬騰線上點歌..「你會害我被罵XDD」

學人屁柴「同步伸懶腰」踢到鐵板　筋骨太硬...柴姊撇頭冷眼笑翻網

「大陸製造」產品有新冠病毒？耿爽：說這話的別戴陸製口罩！

疫情影響流浪貓狗認養？　桃園議員提良方助「牠們」找到家

自製油水分離槽源頭減污　鯉魚潭環保志工隊獲全國特優級殊榮

南投市加強防疫　公有市場定期消毒+清明禁入納骨塔

南投警掌握居家隔離檢疫　加強臨檢密閉娛樂營業場所

防疫再升級！　台南市防疫計程車23日正式啟動

全國首座兒童運動中心今上梁　盧秀燕：兒童專屬場館只在台中

潘孟安接見排球聯賽英雄　李尼西米、李貝兒兄妹檔搶眼

防疫優先！南投縣長林明溱裁示：雙龍七彩吊橋延後開放

20輛法拉利超壯觀　花蓮度假酒店推有機香草七感療癒 　

花蓮港吊車吊掛煤炭　23米吊臂「攔腰折斷」掉入船中

不斷更新／美國破3.5萬例！紐約感染1.6萬人百死　麻州下令關閉非必要產業

提升工作效率！專家揭「一坐下狂抖腳」6大原因　破除男抖貧、女抖賤迷思

解放軍回應美軍南海試射飛彈？　日本防衛省：中國運-8預警機現身東海

來自菲律賓！湖北襄陽驚現1例「無症狀感染者」...網憂：怎麼進來的

中職／味全龍對猿一二軍都贏　洪瑋漢3安開轟：有一就有二

吃潤餅也不用怕血糖失控　營養師：只要掌握食材醣類代換

頭髮一出門就變塌！濕氣不怕，「6招」讓油頭瞬間乾爽

爽玩杜拜隱瞞出國史！台鐵員工「職稱」曝光　24小時內至少接觸50人

中職／熱身賽最終戰奪首勝　葉君璋展笑顏：重要的一勝

擔心上演衛生紙爭奪戰　匈牙利街頭出現排隊買槍亂象

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

地方熱門新聞

傳「頭份要淪陷」　54歲婦遭送辦

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

王惠美：移工入境需居家檢疫14天

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

長照醫護人員確診　鄭文燦：4月底前禁探病

因應疫情　中市府再祭3大防疫措施

病毒為害不斷重演　70年前部落霍亂肆虐險滅村

疫情延燒　宜蘭醫院機構即日起禁止探病

北天宮玄天上帝聖誕　徐榛蔚夫婦上香慶壽

疫期不宜出門拒相親　婦嘆工程師兒今年恐難成家！

黃偉哲與清潔隊員溫馨共進早餐

土耳其病毒團　同機1人在金門

台南79家護理之家採視訊訪視

鄉長百香果　網室加燈照進入產期

更多熱門

相關新聞

進出監所14年　他靠水餃翻轉人生

進出監所14年　他靠水餃翻轉人生

桃園「郭記健康水餃店」老闆郭珈瑋，年輕時參加幫派，進出監所14年，服刑期間，遭受親人繼續過世的打擊，下定決心洗心革面，重新開始，在親人的支持與更保桃園分會的輔導下，從在車庫裡賣餃子到目前開設實體店面，法務部希望透過他努力向上的故事，鼓勵更多更生人及其家庭，也期盼社會以友善和關愛照亮他們的新生之路。

留法陸生確診前「桃園轉機」搭長榮2航班

留法陸生確診前「桃園轉機」搭長榮2航班

桃園清明祭祖　落實分流分時管制

桃園清明祭祖　落實分流分時管制

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

癡情女遭開3槍成腐屍　父怒：我一定把他幹掉

癡情女遭開3槍成腐屍　父怒：我一定把他幹掉

關鍵字：

桃園流浪貓狗認養黃家齊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／劉真等不到心臟病逝！　享年44歲

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

劉真22日22時22分病逝　禮儀師驚「數字都22」

劉真撒手留4歲女兒⋯住院前寫下最後祝福

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

劉真爆「生前已截除腳趾」

辛龍「手寫信送走劉真」

辛龍一直想不開　余天悲：你走了，小孩怎辦

吳宗憲曝劉真沒健保真相

KTV臨檢！侯友宜：偷跑我一定重罰100萬

南韓「N號房事件」74少女淪性奴

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

快訊／新冠肺炎再新增26例確診　25例境外、1例本土　

「紐約－台北－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：求求了

辛龍、劉真「8年甜蜜約定」失守！

更多

最夯影音

更多
林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷

林俊傑現身KTV送母親《告白氣球》　「周杰倫驚喜登場」JJ媽媽笑開懷
Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

Lisa溫柔甜美→嚴厲導師　鞭策練習生練六小時不夠：不能休息睡覺！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

周杰倫「美食街變魔術」全場圍觀　「把湯分兩半」林俊傑一旁看呆！！

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

不顧封城...聚會、做頭髮到處趴趴走 義大利市長怒：什麼時候這麼愛跑了

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

張上淳兒出國「發FB炫耀」挫醫士氣 陳時中認沒有違反規定：問題不大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面