疫情影響流浪貓狗認養？　桃園議員提良方助「牠們」找到家

▲市議員黃家齊(左)質詢農業局長郭承泉，桃園流浪貓狗認養率。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情，恐影響流浪貓狗認養？桃園市議會23日進行農業局工作報告，市議員黃家齊對於桃園收容的流浪貓狗被認養，已是六都最後一名，現遭逢疫期，認養推動恐更困難，提出「補助代養金」、「推廣雲端認養」、「成立遛狗志工隊」等方法，期將新屋收容所的認養率提高到6成以上。

▲黃家齊(左) 提出推廣認養等方法，期動保處長王得吉提高收容所的認養率。（圖／翻攝自網路）

黃家齊向農業局長郭承泉、動保處長王得吉表示，他由農委會各縣市的統計報表，發現去年一整年，桃園有5085隻狗貓進入收容所，但只有2247隻被認養，認養率44%，是六都的最後一名，遠遠低於新北市89%、台北市的80%的認養率。

▲▼黃家齊當場「秀出」投影片中，有打扮（左）和沒打扮過的流浪貓狗圖片，詢問王得吉處長會挑選那一隻？（圖／翻攝自網路）

由於，動物都有地盤性，一大群動物養在過度擁擠的空間，就容易互咬、護食，造成健康和醫療管理等等問題，也增加人力的負荷，導致收容所人員流動率高、獸醫師招聘不易。因此，黃家齊認為，改善收容所問題的關鍵，在於要讓這些動物能被送出去，收容品質和人力狀況才會跟著提升。

黃家齊建議，動保處在「推動認養」這個環節多下功夫；而他也當場「秀出」投影片中有打扮和沒打扮過的流浪貓狗圖片，詢問王得吉處長會挑選那一隻？並建議參考台南市正在推廣讓民眾「宅在家也可以透過網路認養」，把志工拍的動物美照、互動影片、志工寫的動物行為觀察記錄等，都放在雲端，讓民眾可以從網路就了解這隻動物的年齡、個性、健康狀況，評估適不適合來我家。

另外，也不妨參考台中市推動的「孤狗家庭計畫」，以每月2000元代養補助金和提供寄養家庭訓練課程的方式，幫台中市動物之家訓練狗狗社會化，這些在人類家庭生活過，學會好習慣的狗，自然就容易送出去，也同步減輕動保處的收容壓力，比較台中跟桃園的收容所，同樣是可收容600多隻狗的空間，但台中有100多隻狗都住在寄養家庭，空間顯得寬鬆，動物看起來狀況較好，桃園的代養數量卻是0隻，全部擠在新屋收容所，動物看起來很緊迫。

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