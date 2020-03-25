民眾黨籲「蘇貞昌親自指揮防疫」　提升疫情指揮層級「讓陳時中喘口氣」





▲陳時中、蘇貞昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，但在衛福部長陳時中指揮下，台灣防疫成效有目共睹，因此被國人給予高度讚賞。不過台灣民眾黨立院黨團擔憂，若陳時中與其長官行政院長蘇貞昌意見相左時，到底該聽誰的？呼籲讓蘇貞昌親自指揮，也讓操勞多日的陳時中喘一口氣。

民眾黨立院黨團指出，台灣到目前為止還沒有發生大規模群聚感染，有賴中央與地方的齊心配合，以及國人對於防疫的危機意識提高，同時指揮官陳時中站在第一線作戰安定軍心，國人也給予高度讚賞。「但當指揮官與指揮官的長官意見相左時，我們到底應該聽誰的？」

▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨立院黨團表示，武漢預計4月8日解除封城，陳時中24日回應「如果當地解封，台人可以自行回台」，但蘇貞昌卻「逆時鐘」給出相反答案「一定要包機返台」，這凸顯紓困條例第七條的矛盾之處，法令中發號施令的指揮官是陳時中，但蘇貞昌身為陳時中的長官，決策上出現矛盾，到底誰說的才算數？

「為守護2300萬人的健康，陳時中部長真的辛苦了。」民眾黨立院黨團強調，隨著國內確診數攀至215例、境外移入數不斷爆增，滾動式修正與跨部會協調變得更加重要，然而兩大首長的矛盾，證明了疫情指揮中心在跨部會與涉外事務上，似乎已經無法掌握、綜觀整個局勢，因此誠摯建議中央，疫情指揮的層級有必要再向上提升。

民眾黨立院黨團建議「蘇貞昌親自指揮」，這樣更能綜觀全局，有效進行跨部會協調，將行政資源與效率發揮到最大，「最重要的是讓操勞多日的陳時中能喘口氣，將注意力全放在防疫措施上，以專業建構台灣的防疫城牆。」

▼陳時中。（資料圖／記者屠惠剛攝）

▼民眾黨立院黨團建議，疫情指揮的層級有必要再向上提升，「蘇貞昌親自指揮」。（圖／翻攝自台灣民眾黨臉書粉專）