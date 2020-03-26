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「我無法上班…」日亞馬遜最大物流中心員工確診　網驚：最近正免運特價！

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▲亞馬遜Amazon。（圖／路透）

▲有網友說，「現在收包裹內外都噴消毒水。」（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合外電報導

日本亞馬遜（AMAZON）最大物流中心一名員工確診新冠肺炎，引發人心惶惶。有日網友驚呼，「我收到貨該消毒嗎？」也有台灣PTT網友提醒，亞馬遜最近正在免運特價，「有買東西的人最好要消毒外箱和內部的包裝。」該物流中心占地20萬平方公尺（約6萬500坪），約4個東京巨蛋大。

日本媒體報導， 事發於亞馬遜位於神奈川縣小田原市的物流中心，員工是負責運送貨物的物流士，於24日確診。他透過家屬聯絡公司，「我正在醫院接受新冠肺炎治療，無法工作。」

亞馬遜從24日下午到25日清晨停止物流配送，並在工廠內部進行消毒工作，期間所有員工都停班回家，公司於25日上午恢復營業。亞馬遜表示，「我們將繼續與醫療中心和其他機構密切合作，為用戶提供服務」，但並未透露員工人數。

▼業者自1月就規定員工之間至少要保持2公尺的距離，以防止感染，且工作前要用酒精消毒雙手。（圖／路透）

▲亞馬遜。（圖／路透）

而業者自1月就規定員工之間至少要保持2公尺的距離，以防止感染，且工作前要用酒精消毒雙手。該物流中心占地20萬平方公尺（約6萬500坪），約4個東京巨蛋大，是日本最大的配送中心之一，主要負責關東南部和東海地區的配送。

新冠肺炎疫情持續蔓延，關鍵在於新冠病毒感染力、生存力極強。《醫學感染雜誌》（Journal of Hospital Infection）就曾提到，新冠病毒在一般室溫下可生存2小時至9天，在零下4度C則可能生存一個月；此外，在塑膠、不鏽鋼上更能在3天後還能測試到活病毒；而在硬紙板上，病毒則無法存活24小時；銅製品上能活4小時，但有一半病毒在46分鐘內就會失去功能。

消息傳出後，許多日本網友在推特驚恐留言，「我收到貨該消毒嗎」、「還是對貨品進行消毒，以防萬一」、「我從亞馬遜訂購，取出內容物後請徹底洗手。」

也有PTT網友分享該則新聞提醒，亞馬遜最近正在免運特價，「有買東西的人，最好要消毒外箱和內部的包裝。」其他人留言，「買病毒送包裹概念？」、「哇靠…這下嚴重了」、「現在收包裹內外都噴消毒水。」

▼日本亞馬遜驚傳員工確診。（圖／路透）

▲▼亞馬遜 Amazon 。（圖／路透社）

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