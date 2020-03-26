「隔離比大量檢疫重要」兩理由打臉蓋牌論　醫：最怕亂跑的

記者黃翊婷／綜合報導

雖然世界各國大讚台灣對新冠肺炎（COVID-19）的防疫很有效率，但仍有另一派聲音認為可能有「蓋牌」狀況。對此，臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」管理員25日分享一篇長文分析，篩檢是否染病其實會遇到兩個大問題，既然這方面有可能出現漏洞，不如直接跳到比較有意義的隔離，「做好適當的隔離，才是重點啊。」

▲機場是第二波境外移入的重要檢疫防線。（圖／ETtoday攝影中心攝）

文章中提到，分辨是否感染新冠肺炎主要是靠接觸史和篩檢，但這麼做會遇到兩個很大的問題，分別是感染的人不一定有症狀、有感染的人不一定能驗出來，因此哪些人應該進行檢測就成了大問題，偏偏篩檢能量是有限的，如果要做到全面檢測一定不夠用，「既然篩檢有漏洞，其實直接跳到有意義的隔離就可以了！」

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撰文醫師解釋，篩檢主要是為了辨識感染者，接著進行一定程度的隔離，落實居家檢疫和居家隔離後，就算真的有感染者基本上也很難傳給別人，無症狀者過了14天基本上也安全了；至於為何不做入境一律篩檢、全國普篩、社區抽樣篩檢，其實不是不行，但有其他考量，畢竟入境者就算檢驗為陰性，也不能讓他到處亂跑，而且如果把資源集中投入其中一項，那其他更需要篩檢的人該怎麼辦。

▲違反居家檢疫規定的民眾現場繳納罰鍰。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供）

醫師也列出兩大理由解釋為何隔離比篩檢重要，他認為，就像打仗的時候，最重要的是把資源用在對的地方，首先為什麼不應該開放自費篩檢，因為現階段台灣的醫療資源偏向公共資源，假設開放了，可能會出現有錢就能先拿到的狀況；第二是篩檢陰性不該被視為通行證，初驗沒有不代表真的沒事，要是有人把檢疫報告當成通行證，拿著到處跑，或許就會成為防疫破口，「既然篩檢陰性不能當通行證，那還有必要狂篩檢嗎？做好適當的隔離，才是重點啊。」

醫師在文章最後提到，希望這篇說明可以幫助民眾了解台灣政府為什麼選擇這樣的策略，並不是所謂的「蓋牌」，也不是害怕面對驗出更多病例，只是在邏輯推理下選擇讓資源有效利用而已，現在大家最需要擔心的不是篩檢方式，而是居家隔離跟居家檢疫者亂跑，假如大家身邊有朋友必須隔離，請務必提醒他們一定要配合政策，這樣才能幫助台灣挺過第二波境外移入的疫情，「台灣人，加油！」