台灣公衛站穩世界舞台！歐美瘋傳「壓平曲線」　醫曝3致勝關鍵：很多國家沒有

▲新冠肺炎疫情持續，圖為新北市近日進行社區感染大規模防疫演習，醫護兵著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情重創世界各國，現在歐美社群平台瘋傳「壓平曲線」的主題標籤（#FlattenTheCurve），是指在有防疫的基礎上，各國應拉長抗疫戰線時間，避免突然爆發的確診個案癱瘓醫療體系；恰巧，台灣的公衛相當符合壓平曲線。而在這波防疫大作戰中，胸腔重症醫師蘇一峰認為，台灣致勝因素有三點。

「壓平曲線」是指在未採取相關防疫措施的狀況下，要是確診人數突然飆高，很容易癱瘓醫療體系；但如果前期就採取相關防疫措施，萬一有一天確診人數突然飆高，都不會超過醫療體系的量能。

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▼「壓平曲線」。（圖／翻攝Drew A. Harris, DPM, MPH推特）

▲▼中央流行疫情指揮中心每天召開記者會，向國人報告最新疫情。（圖／記者攝影中心攝）

蘇一峰就舉災情慘重的義大利為例，他說，因他們先前未採取措施，所以現在醫療體系面臨崩盤，造成傳染係數大增，個案變成1000個、1萬個、2、3萬個，越來越多患者擠到加護病房，就會癱瘓加護病房，「甚至我們一般病房癱瘓，今天只是一個高血壓、糖尿病，你連可能去醫院拿藥都不敢，急性病的人會一併受到影響。因為你到這個時候，無法去就醫得到一般水準的治療。」

從公衛的觀點來看，在量還能負荷的狀況下，多一天的時間，防疫用品增產、醫療人員整備就有多一天時間充分準備。而台灣推遲疫情爆發的時間，也能讓本土疫情高峰與其他國家錯開，這也是目前我公衛體系著重的要點。

在這波防疫大作戰中，蘇一峰認為，「第一個致勝因素就是我們不相信WHO；第二個是我們跟大陸疫情已經交手過的經驗，世界上很多國家仍然沒有這個寶貴的經驗；第三個，我們台灣人比較不會不好意思戴口罩。」現在台灣把抗疫戰線拉長，但時間換取空間，台灣公衛能夠持續在世界站穩腳步。

▲▼新冠肺炎疫情持續，圖為新北市近日進行社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）