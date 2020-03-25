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黑幫押人新招！打119掰屋內有人輕生　警消幫破門...回頭恐嚇500萬入袋

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記者張君豪／台北報導

橫行台北市萬華區、新北市三蘆新莊地區的竹聯幫地堂陳姓幹部，去年因接受新北某生技公司股東要求，介入該公司投資糾紛討債，陳嫌率多人在2019年10月期在新北市持開山刀搶押被害人上車討債未遂，之後還率幫眾到被害人位於新北新泰地區住家押人，被害人家大門深鎖，陳男還打119聲稱門內有人自殺要求消防員幫忙破門，所幸警消破門後屋內無人在家，被害人因此躲過一劫。

▲刑事局宣布逮捕竹聯幫地堂陳姓幹部及多名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布逮捕竹聯幫地堂綽號小新的陳姓幹部及多名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布逮捕竹聯幫地堂陳姓幹部及多名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布逮捕竹聯幫地堂陳姓幹部及多名成員，並查扣大批刀械。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵一大隊指出：警方去年10月獲報後與新北市警局蘆洲分局、嘉義市警第一分局共組專案小組，歷經長期跟監埋伏及蒐證，確定竹聯幫地堂綽號小新的陳姓犯嫌（39歲、組織、重利、槍砲等多項前科）率眾橫行萬華、新北三蘆新莊一帶，成日以暴力恐嚇脅迫等方式接單討債，倘被害人稍有不配合，便以亮刀傳恐嚇簡訊、甚至揚言押人上山喝咖啡等方式、強迫被害人交付錢財。

▲刑事局宣布逮捕竹聯幫地堂陳姓幹部及多名成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布逮捕竹聯幫地堂陳姓幹部及多名成員，偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，發現開設生技公司的潘姓被害人於2018年9月起，分別陸續遭陳嫌的暴力集團以各種理由恐嚇借錢，潘男一開始率續支付30萬元、後來又付了500萬元打算花錢消災，後來陳男食髓知味，又獅子大開口要1000萬元，否則揚言對她和她家人不利。

期間被害人曾在新北蘆洲某洗車場險遭擄走，後來陳嫌甚至率人追到被害人位於新北市新泰地區的住處打算持刀押人，發現大門深鎖居然還打119謊稱被害人在家自殺，警消緊急到場破門，所幸被害人當時不在屋內才沒被擄走、刑事局見事態嚴重，緊急成立組專案小組報請新北地檢署指揮偵辦。

警方在3月17日到20日期間，兵分多路同步掃蕩，共計查獲陳姓主嫌等6名犯嫌到案，現場查扣開山刀4支、西瓜刀1支、斧頭2支、鐵鎚1支及鞭炮1盒及手機6支等贓證物。詢後依涉嫌違反恐嚇取財、恐嚇危害安全等案，先行解送臺灣新北地方檢察署，訊號陳姓主嫌等3人交保候傳。

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