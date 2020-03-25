涉肺炎造謠！李來希拒收警通知書怒嗆「拿法官的來」　新北檢硬了！發出傳票

▲警方證實李來希遭新北地檢署傳喚到案說明。（圖／翻攝軍公教網路之聲直播電台）

記者張君豪／台北報導

刑事局日前因「全國公務人員協會榮譽理事長」李來希臉書PO文：「為了排隊買口罩、被車輾斃」但是照片卻使用日前新竹市一張違停導致死亡車禍的新聞照片，遭民眾檢舉後經刑事局認定為假訊息，但李來希日前對外表示：「要傳就叫法官來傳我」，警方日前報請新北地檢署指揮偵辦，警方證實24日新北檢發出傳票、要求李來希於30日出庭說明，刑事局偵三大隊24日下午送達，李來希親自簽收。





▲李來希日前遭刑事局偵三大隊傳喚他拒絕到案。（圖／翻攝李來希臉書）

刑事局25日證實，由於3月22日晚間9時許偵三大隊送達傳喚通知書，希望李男於23日上午10點30分到刑事局接受調查有關涉及散播不實訊息案，但李來希不願意接受警方調查，並希望有法院傳票才願意前往說明。

刑事局偵三大隊後來改變策略，在23日晚間10時50分，根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」備卷立案後，緊急向新北地檢署報請指揮；地檢署並於24日發出傳票給李來希訂於3月30日出庭說明。刑事局後續將結合新北檢偵辦李男涉違法情事。

【其他新聞】

►驚悚！新台五路小巴士車左轉彎 當場輾死斑馬線行人

►影／大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！ 警重辦強制、脅迫醫療人員罪



►熱心哥到派出所作證 警誤將酒精當額溫槍...遭噴滿臉要提告



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！