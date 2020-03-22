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造謠台灣外交部援巴拉圭口罩　臉書《逐柯攻城師》管理人到案

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▲臉書粉絲專業逐柯攻城師管理員蕭姓男子經外交部提告造謠後遭刑事局約談 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲臉書粉絲專頁《逐柯攻城師》管理員蕭姓男子經外交部提告造謠後遭刑事局約談 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著新冠肺炎疫情逐間升溫，台灣各地的疫情謠言不實訊息也越來越多，臉書紛絲專業《逐柯攻城師》日前有網友留言質疑台灣外交部長：「吳釗燮部長，你知道台灣人一周只能買3片口罩嗎?疫情指揮中心很辛苦，你卻在扯後腿嗎?」「外交部的工作不是諂媚中國，是諂媚巴拉圭，煩請吳部長說明」直指臺灣出口口罩援助巴拉圭。外交部21日表示，口罩是我大使館在當地緊急採購，並非從台灣輸出，經費是從雙邊既有合作計畫沒有額外支出，針對網友不實言論，外交部已依法移請司法機關偵辦。

▲臉書粉絲專業逐柯攻城師管理員蕭姓男子經外交部提告造謠後遭刑事局約談 。（圖／記者張君豪翻攝）

臉書粉絲專頁《逐柯攻城師》管理員蕭姓男子經外交部提告造謠後遭刑事局約談 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查證該訊息外交部於109年3月21日發布新聞澄清，該口罩援助是駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出，該內容確屬虛假不實，試圖影響我國防疫工作及民眾對政府的信心。

經民眾檢舉後，刑事局偵二大隊展開調啥，結果發現巴拉圭當地新聞連結、以及一張圖片，警方調查發現居然是該粉專《逐柯攻城師》管理員蕭姓男子所為，刑事局21日通知其到案製作筆錄，蕭男坦承親自發文撰寫，但辯稱是因為看到巴拉圭新聞後，再用翻譯軟體轉發，認為與政府禁止出口口罩政策有出入才會氣憤發文，經警方約談後目前已經把該不時文章下架。

另外警方也查出臉書徐姓網友帳號，日前在網路po文表示：「CHINA TAIWAN給美國爸爸捐口罩前，原來已經給巴拉圭友邦援助了，出口禁令在哪裡? 」警方經外交部證實為假訊息，警方調查帳號內容，發現該帳號是現居首爾中國人，打卡地點均在韓國、南非等國家，顯見該則不實訊息為境外人士刻意所為，該文章徐嫌目前已下架。

刑事局呼籲，造謠政府防疫不實訊息，就是試圖抹殺政府對防疫工作努力，意圖散布不實訊息，涉嫌觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款，處三日以下拘留或新臺幣三萬以下罰金。上述臉書粉專蕭姓管理員經警詢後依違反社維法移送裁處。

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