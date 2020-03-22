造謠台灣外交部援巴拉圭口罩　臉書《逐柯攻城師》管理人到案

▲臉書粉絲專頁《逐柯攻城師》管理員蕭姓男子經外交部提告造謠後遭刑事局約談 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

隨著新冠肺炎疫情逐間升溫，台灣各地的疫情謠言不實訊息也越來越多，臉書紛絲專業《逐柯攻城師》日前有網友留言質疑台灣外交部長：「吳釗燮部長，你知道台灣人一周只能買3片口罩嗎?疫情指揮中心很辛苦，你卻在扯後腿嗎?」「外交部的工作不是諂媚中國，是諂媚巴拉圭，煩請吳部長說明」直指臺灣出口口罩援助巴拉圭。外交部21日表示，口罩是我大使館在當地緊急採購，並非從台灣輸出，經費是從雙邊既有合作計畫沒有額外支出，針對網友不實言論，外交部已依法移請司法機關偵辦。

▲臉書粉絲專頁《逐柯攻城師》管理員蕭姓男子經外交部提告造謠後遭刑事局約談 。（圖／記者張君豪翻攝）



警方查證該訊息外交部於109年3月21日發布新聞澄清，該口罩援助是駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出，該內容確屬虛假不實，試圖影響我國防疫工作及民眾對政府的信心。

經民眾檢舉後，刑事局偵二大隊展開調啥，結果發現巴拉圭當地新聞連結、以及一張圖片，警方調查發現居然是該粉專《逐柯攻城師》管理員蕭姓男子所為，刑事局21日通知其到案製作筆錄，蕭男坦承親自發文撰寫，但辯稱是因為看到巴拉圭新聞後，再用翻譯軟體轉發，認為與政府禁止出口口罩政策有出入才會氣憤發文，經警方約談後目前已經把該不時文章下架。

另外警方也查出臉書徐姓網友帳號，日前在網路po文表示：「CHINA TAIWAN給美國爸爸捐口罩前，原來已經給巴拉圭友邦援助了，出口禁令在哪裡? 」警方經外交部證實為假訊息，警方調查帳號內容，發現該帳號是現居首爾中國人，打卡地點均在韓國、南非等國家，顯見該則不實訊息為境外人士刻意所為，該文章徐嫌目前已下架。

刑事局呼籲，造謠政府防疫不實訊息，就是試圖抹殺政府對防疫工作努力，意圖散布不實訊息，涉嫌觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款，處三日以下拘留或新臺幣三萬以下罰金。上述臉書粉專蕭姓管理員經警詢後依違反社維法移送裁處。

【其他新聞】

►影／大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！ 警重辦強制、脅迫醫療人員罪



►熱心哥到派出所作證 警誤將酒精當額溫槍...遭噴滿臉要提告

►大麻可治新冠肺炎...謝和弦IG亂貼假資訊 刑事局約談下場曝

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！