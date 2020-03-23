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社會 社會焦點 保障人權

「所有人放新冠病毒假2周」　新北2男臉書亂傳假訊息慘了

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記者張君豪／台北報導

因新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，警方嚴打假消息不遺餘力，新北市陳姓、邱姓民眾透過臉書轉發：「發布臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月17日開始，所有上班族 學生(強制性)休假 以免傳播檢查連結以查看您的縣市是否已列出：http://bit.ly/MandatoryPaidLeave」假疫情訊息遭警方約談，刑事局發現她們未經求證就散播謠言，並貼到臉書社團和LINE群組，警方依法展開偵辦。

▲刑事局偵四大隊宣布破獲疫情假消息案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊宣布破獲疫情假消息案件。（圖／記者張君豪翻攝）

無獨有偶，刑事局偵四大隊日前接獲檢舉：桃園市游姓民眾在LINE轉發留言造謠「武漢病毒第34、41例為南崁大竹人，曾去過台茂、大江、林口長庚、林口竹林山寺等區，尤其是第34例為超強傳染源，近期大家都要小心」的疫情假訊息。

警方指出，這些民眾將未經查證之假訊息轉發，造成不知情居民恐慌，警詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方呼籲：「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」日前通過生效後，第14條「散播不實訊息罪」，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金罰則相當重。警方說，民眾切勿因疫情緊張，散播或轉傳肺炎疫情假訊息，對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準。

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