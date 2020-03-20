全國警力動員掃黑7天逮135人　警政署：不許黑幫趁防疫期間作亂

記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，全國警力非但協處疫情之外，更在3月16日開始為期7天展開全國掃黑行動，動員全國536名警力，共檢肅18名黑幫目標以及逮捕手下117人到案，7天內共計逮捕135人到案。

其中刑事局發現，嘉義縣某鄉民代表會林姓主席，涉嫌與嘉義市某知名醫院發生醫療糾紛，竟教唆旗下小弟砸毀醫院大門，甚至還教唆小弟到派出所製作假筆錄，另還涉嫌教唆小弟樣仇家開槍，造成對方臀部中彈。

刑事局幹員在19日下午5時許，逮捕林姓主嫌等5人到案，並起獲手槍改造工具、武士刀、球棒以及鐵棍等證據，訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇等罪嫌解送嘉義地方檢察署偵辦。

▲警方逮捕嘉義縣某鄉鎮林姓代表（右2）涉嫌教唆小弟開槍，並砸毀醫院大門。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，刑事局幹員還鎖定1名自稱竹聯幫地虎堂堂主的吳姓男子，發現吳男覬覦台中某管委會優渥的管理費，境成立開發公司操作管委會盈利，甚至率領旗下小弟到管委會場恐嚇居民。

吳姓男子還涉嫌設局詐騙款項以及侵佔被害人車輛，警在18日上門逮人，逮捕吳嫌以及幫眾共計8人，並起獲毒咖啡包以及手機等證物，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇以及毒品罪嫌移送法辦。

▲刑事局幹員掌握自稱竹聯幫地虎堂的吳姓堂主覬覦社區管理費，竟教唆小弟恐嚇居民。（圖／記者邱中岳翻攝）

高檢署檢察長邢泰釗也相當重視此次掃黑行動，特別與警政署長陳家欽前往刑事局視察，並期許同仁「共同打擊黑幫」，絕不容許不法份子趁全國防疫期間趁隙作亂。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

發燒移工逃逸9小時印尼雜貨店被尋獲 3防疫員「全副武裝」帶人

車藏《湄公河行動》彭于晏用槍 男喬債備強大火力：阿公給我的遺物