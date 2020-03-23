李來希涉造謠！刑事局指「其中關鍵」：故意混淆視聽…新竹女遭輾斃原因曝

▲王定宇與李來希為口罩政策，在臉書上互相發文砲轟。（圖／翻攝王定宇臉書）

地方中心／綜合報導

全國公務人員協會理事長李來希日前砲轟中央口罩政策，還轉貼一張車禍新聞照，指出「為了排隊買口罩，被車輾斃！唉」，掀造謠疑慮，刑事局曝「其中關鍵」，指出並非「排隊」買口罩釀禍，22日也通知李來希到案說明，卻遭嗆「先聲請法院通知再來」。

李來希21日在臉書上PO文指出，政府決定每周送10萬片口罩給美國，但美國有3億多人口，送過去也是杯水車薪只能用來做關係，但「10萬個口罩代表台灣每週有三萬三千三百三十三個人，排隊買不到口罩配額！」他更在留言處貼出《ETtoday新聞雲》13日的車禍新聞照表示，「為了排隊買口罩，被車碾（輾）斃！唉」。

▲▼併排小貨車擋視線！女騎士才出巷口就被撞，當場慘死。（圖／記者陳凱力攝，下同）

根據警方調查，該起車禍是67歲的王姓女騎士13日外出買口罩，行經新竹市民生路時，前方有小貨車違規並排，她為了繞過騎進內側車道，卻遭後方直行貨車輾過，當場爆頭、臟器外露慘死。有目擊者則在臉書上表示，「下半身還在機車，上半身已經不見」，相當駭人。

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對此，刑事局介入調查指出，該起案件是因為女子閃避違停車輛，導致車禍死亡，並非為了「排隊」買口罩，李來希的貼文「顯有故意混淆視聽之嫌」，並通知李來希到案說明，但李來希當面拒絕傳喚，回應警方「先聲請法院通知再來」。

刑事局說明，為了避免網路上的不實資訊影響防疫工作，局處會盡速查辦不實案件，若確定為假消息，會盡速查辦、嚴正執法，依據所涉及的案件情節，依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條的「散播不實訊息罪」，或是《社會秩序維護法》第63條第五款偵辦。

▲刑事局認為，李來希的貼文「顯有故意混淆視聽之嫌」，通知他到案說明。（圖／翻攝李來希臉書）

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