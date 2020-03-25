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擔心感染！女就醫全身包覆如木乃伊　25歲妙齡女只看得到脖子

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▲鄭若瑟醫師表示，身心放鬆就能增加免疫力。（圖／鄭若瑟醫師提供）

▲鄭若瑟建議保持身心健康就有免疫力。（圖／鄭若瑟醫師提供）

記者鄧木卿／台中報導

隨著新冠肺炎疫情逐日升溫，台灣確診病例已突破2百例，使得部份民眾擔心被感染，出現恐慌甚至焦慮症，台中市中國醫藥大學附設醫院精神醫學部顧問鄭若瑟表示，一名25歲女子因為疫情造成強迫症復發，不但全身包緊緊，只看得到脖子，還隨身帶著塑膠袋，裝著擦拭過的衛生紙，目前靠吃藥控制住。

鄭若瑟表示，一名25歲的女子，因為強迫症無業在家，多年來都固定每個月回診來拿藥，以前沒戴口罩、沒戴手套，也穿短袖，只是很少碰觸醫院的東西，病情一直很穩定，直到前2 周，她在家人陪伴下回診，他發現情況變得很嚴重。

請繼續往下閱讀...

這名女子不但每晚洗澡都洗好多次，衣服也反覆洗，深怕洗不乾淨，把外面病毒帶回家，三餐也沒和家人一起吃，而是自己在房內吃，即使戶外30度高溫，她竟穿著長過膝蓋的冬天外套，戴帽子、戴手套，還戴兩層口罩，全身包得緊緊的，只剩下脖子和額頭，而且進到小小診間，她也不敢坐下，站得遠遠的，隨身還帶著塑膠袋，裝著她手碰觸前所擦過的衛生紙。

鄭若瑟說，女子以前就很少出門，如今變得更加嚴重，原本每個月回診拿藥，現在要求開三個月的處分箋，因為她更不願意出門了。

還有一名經營寢具行的60歲男子，原本有妄想症，固定吃藥控制得宜，個性很大而化之，但最近回診時卻發現，他不但戴口罩，還帶橡膠手套，因為他覺得醫院最髒，電梯、扶手等完全不敢碰，以前是妄想有人要殺他，現在則是妄想病毒會害他，如此過度焦慮，讓他的妄想症差點又發作。

另有一名50多歲的婦人，同樣也是因為疫情而焦慮症復發，來醫院回診也是戴手套，她認為醫院內遍布病菌，鄭若瑟建議她去戶外走走，她照做去了一趟溪頭之後，開心的說，終於可以大口呼吸了，心情也變得美麗起來。

鄭建議，台灣疫情控制得很好，只要民眾照著中央疫情中心的建議，勤洗手，戴口罩，少往人多密閉的地方去，多往空曠戶外的地方運動，讓心情放鬆，身心健康就能增加免疫力，此外，他也建議少看疫情資訊，少在群組上傳相關訊息，就能減少焦慮感。

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