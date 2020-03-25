獨／居家檢疫開賓士車出門談生意、上市場買菜　彰化這對夫妻現身說話了

地方中心／彰化報導

彰化警方25日公布彰化有1對夫妻居家檢疫期間外出，夫開賓士車外出，妻騎車出去買菜，面臨被衛生局重罰。《ETtoday新聞雲》獨家採訪到這對夫妻，他們對於台灣的防疫作為感到非常的讚賞，明天也將完成14天檢疫，有媒體報導他們是從疫區荷蘭返國，這對夫妻說，「其實是從荷蘭轉機」，也沒有落地入境，媒體將他們的住家也曝光，相當不妥。

▲彰化居家檢疫夫妻，夫開賓士車外出洽公，妻騎機車外出買菜。（圖／讀者提供）

立委陳素月辦公室接到陳男的陳情後，也打電話到警政署詢問，警方對於公布街景及住家不是應該有的流程，只希望事情到此能告一段落。

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▲彰化居家檢疫夫妻，夫開賓士車外出洽公，妻騎機車外出買菜。（圖／讀者提供）

彰化警方指出，23日上午透過電子監控防疫專用手機發報得知，居家檢疫陳姓夫妻違反規定外出，轄區派出所員警立前即往查察，也通知兩人趕快返家，陳男向警方說，這幾天沒進去公司是接洽客戶洽談合約要蓋章等事才會離家。陳妻說她是到藥房拿藥，但警方在他機車上也看到一包菜，警方依據供述調閲路口監視器畫面追查屬實，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函請彰化縣衛生局依法辦理。

陳男夫妻說，他們經常熱心公益也與人為善，朋友也很多。陳男也說，年紀大了，把握這一趟與好友到巴西智利旅遊，不過他們夫妻相當幸運，每次離開一個國家，就傳出疫情，一直到13日到荷蘭阿姆斯特丹轉機，搭乘荷航KL807班機，在機場2夫妻就決定，一回到家就跟主動跟里幹事通報，進行14天的居家檢疫。

▲陳姓夫妻25日下午接受記者專訪，說他們很委屈，希望事件趕快落幕。（圖／地方中心攝）

陳姓夫妻25日下午接受記者專訪，在言談中也說到台灣的防疫做得相當的周延，讓他們2人出國旅遊時也戴上所有必備防疫物資，全團10多人都健康平安返國。

陳男說，這幾天好多好友知道他們夫妻隔離，有遠從台中送便當還的好友，也有朋友送雞肉來給他們養氣，就在昨天妻子的姊姊打電話，去她家拿菜，妻子想說明天檢疫就結束，而且量體溫也都36度，來回10分鐘路程，戴著口罩去應該沒關係，沒想到警察就上門了。

陳男妻子說，今天接了許多通關心的電話，除了感謝外界的關心外，最企盼的是能隨著明天居家檢疫結束，重返平靜的正常生活。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►無視居家檢疫！夫出門談生意...妻市場買菜 警攔截全送開罰