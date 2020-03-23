李來希開直播批王定宇　嗆蘇貞昌口罩造謠「警察要不要辦？」

▲李來希嗆王定宇、蘇貞昌。（圖／翻攝軍公教網路之聲直播電台）



記者蔡文鈴／台北報導

全國公務人員協會榮譽理事長李來希與民進黨立委王定宇茵「口罩政策」在網路上隔空互嗆。對此，李來希於23日「軍公教網路之聲」的直播中，批評王定宇干預司法，並質疑行政院長蘇貞昌說物資都夠是否算造謠，那警察要不要辦蘇貞昌？

李來希21日砲轟，中央的口罩政策讓人民感到相當困擾，甚至還有人「為了排隊買口罩，被車輾斃！唉」，王定宇認為車禍起因是「違規併排停車」，無論罹難者出門的理由是什麼，死因不應該被消費，而刑事局也已聯絡李來希，釐清原因與動機，通知到案說明。

針對王定宇的指控，李來希在直播中澄清，王定宇公然指揮刑事警察局針對個辦案，這是典型的民意代表干預司法，逾越五權憲法三權分立的原理原則，「民意代表有沒有權指揮員警辦案，假如有，談什麼民主，談法西斯算了。」

李來希認為，有人因為排隊買口罩發生不幸事故，自己只是引述報導說明事實，但民進黨政府卻要殺雞儆猴，「要威脅你們不可以這樣做，不可以把排隊照片放上網，找李來希墊背。」

李來希也反過來指說，蘇貞昌曾表示口罩不必搶，人人都買得到，「這算不算造謠，要不要辦蘇貞昌？很明顯的人民已經不相信政府了」，人民的苦和痛，政府不負責解決，還要封民眾的嘴。

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