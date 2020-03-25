吳釗燮接受擁有7400萬付費用戶「美國福斯」訪問　大談防疫經驗

▲外交部長吳釗燮接受外媒視訊訪問。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮24日接受擁有7400萬付費用戶的美國福斯商業新聞網（Fox Business News）訪問，並與「與瑪莉亞早晨有約」（Morning with Maria）節目主持人Maria Bartiromo透過視訊，分享台灣這次的防疫經驗。

Maria Bartiromo在訪談中，讚許台灣在這次防疫的成果。吳釗燮表示，台灣自2003年SARS疫情中記取教訓，建立完整防疫機制。他說，從2019年底，台灣就注意到對岸爆發不明肺炎疫情後，立即設立專案小組跟指揮中心。

吳釗燮說，這當中整合包括衛福部、疾管署及其他相關部會的力量，以政府總動員的作法因應疫情；另外，自去年12月31日起，登機檢疫自武漢來台的旅客，其後並在機場強化防疫機制，檢測入境旅客是否有發燒或呼吸道感染症狀，以避免疫情升高。

對於台灣所採取的措施，吳釗燮說，台灣的醫療體系準備全面，超前部署，且面對疫情造成的經濟衝擊，政府財經部門均提出協助產業紓困方案，更重要的是，我國指揮中心官員也每日舉行記者會向國人更新防疫進度及宣導如何自我防護。

這次吳釗燮接受訪問的福斯商業新聞網，是美國重要電視新聞頻道，付費觀眾群約7400多萬名用戶，屬於全美第四大電視網「福斯新聞」（FOX News）。而「與瑪莉亞早晨有約」節目平均每日收視率約101,100人，是美國主流晨間節目之一。

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