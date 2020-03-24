劉仕傑揭台美防疫合作真正意義：批評者只看到表面

▲前外交官劉仕傑。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導



為對抗新冠肺炎，外交部18日與美國在台協會（AIT）共同簽署《台美雙方防疫聯合聲明》，但外界有部分人士反對台灣每週捐10萬枚口罩與美方30萬件防護衣原料互惠條件，對此，前外交官劉仕傑24日指出，批評者缺乏對國際戰略的深入了解，該份聲明的真正意義是，在這場全球抗疫戰中，各國領導人正處心積慮進行國際政治大洗牌，而台灣選擇站在美國這一邊。

劉仕傑在臉書發文表示，全國公務人員協會榮譽理事長李來希及其他藍營批評者，認為國內口罩數量仍不足，且美國人口逾3億，台灣每週提供口罩意義並不大。他認為，批評者對國際戰略缺乏深入了解，只看到事情表面，忽略這場全球抗疫中「世界各國領導人正處心積慮，進行國際政治合縱連橫大洗排」。

劉仕傑指出，政府對上述政策有「台灣產能足夠」的前提，所以如果台人仍每天在藥局門口大排長龍買口罩，就不需提供口罩給美國，因此認為政府「討好美國人」而忽略台人需求的這種說法，是缺乏根據的。

劉仕傑算了一下，發現相同數量的口罩送給美國，不如送給人口約2萬的友邦帛琉來的更有單位滿足感，「接受一方也比較『有感』」。他表示，「但國際政治並不是這樣看的。」。

劉仕傑宣稱，《台美雙方防疫聯合聲明》真正意義是美方行政部門的「固樁」。他解釋，「就是在這場全球公衛大戰中，再次劃分勢力範圍，而公衛及生技實力堅強的台灣，當然是站在美國這一邊」。

劉仕傑進一步用美國國務院近期密集的4篇新聞稿，分別是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）用電話，與日本、墨西哥、義大利及加拿大在談論如何合作抗疫的新聞稿，表示有外交敏銳度的人，不難嗅出蓬佩奧的主要目的：「美國再次與盟邦確認將在這場防疫大戰中並肩作戰」。他補充，台北雙方無邦交關係，因此與上述各國同一時段內發表的《台美雙方防疫聯合聲明》，自然不會放在國務院新聞稿中，但是以脈絡來看，台灣的地緣政治重要性，對美國而言不下於上述4國。

劉仕傑強調，目前新冠肺炎疫苗在美國、歐洲中國都進入臨床試驗階段，「誰先研發出來誰就聽牌」；「台灣在先前傳出成功合成『瑞德西韋』（Remdesivir）公克級的好消息，雖然不代表已經成功研發出馬上可以上市的藥物，但其代表著台灣強大的生技製藥實力。」

「這是一場全球準軍備競賽（arms race），雖無煙硝味，但誰先研發出對抗病毒的疫苗，將帶來可能高達數千億美元的經濟價值，並重新塑造全球價值鏈、全球生產鏈及全球供應鏈的大遷徙。」劉仕傑表示，「在這樣的關頭，台灣站到了美國這一邊。我們正在跟時間賽跑，結果甚至有可能造成全球地緣政治的大洗牌」，劉仕傑強調，這是國際政治局勢的關鍵時刻，不是只有「送十萬個口罩值不值得」那樣簡單！

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