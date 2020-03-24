「美方不斷升級打壓中方記者」　耿爽：是可忍，孰不可忍

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

針對有外媒質疑，中美媒體大戰起因，其實是中國政府先驅逐《華爾街日報》3名記者，美方才採取報復行為。對此，中國外交部發言人耿爽24日回應，「是美方長期打壓中方記者，中方正當合理防衛在後，是可忍，孰不可忍。」

中國外交部今舉行例行記者會，有記者提問，「美國記者斯旺17日在採訪中國駐美大使崔天凱時稱，中國政府因為《華爾街日報》批評中國應對疫情報導驅逐其3名記者，美國政府才限制中國國有媒體在美記者人數，請問發言人你是否同意這種看法？」

▲《華爾街日報》的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引起強烈爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

耿爽表示，《華爾街日報》發表辱華文章，「公然選用帶有強烈種族歧視色彩的標題，這在任何國家都不可接受。」先前中方也多次在國際上表達立場，耿爽強調，中方對《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等美國媒體採取的措施，完全是對近年來美國對中國媒體駐美機構進行無理打壓而進行的必要反制。美方無理挑釁在先，中方正當合理防衛在後，「美方出於長期對中國的強烈意識形態偏見，不斷升級對中國媒體記者的政治打壓和無理設限。是可忍，孰不可忍。」

▲耿爽強調，是美方長期打壓中方記者，中方正當合理防衛在後。（圖／達志影像／美聯社）

先前，中國外交部曾舉例，在美中國記者被打壓情況。耿爽也表示，「2018年以來，已經有30名中方記者被美方無限期拖延，甚至拒簽，其中9名常駐記者回國休假後，無法再次返回美國工作。事實與是非非常清楚。」

耿爽最後強調，中方反對的是針對中國的意識形態偏見，反對的是借所謂新聞自由炮製假新聞，反對的是違反新聞職業道德的行為。