月發薪水師傅狂借錢！佛老闆改「10天領1次」零成效　苦惱：最菜的至少45K

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名工程業老闆原本是每個月發薪水，由於底下員工經常向他借錢，所以最後佛心改成「10天發一次」，怎料情況仍未改善，苦惱的他發文求解，同時也透露，公司內部最菜的師傅，月薪至少4萬5，讓大票網友羨煞不已。

老闆在爆廢公社公開版提到，一開始公司是1個月發一次薪水，結果師傅每個都在借錢，後來改成15天領一次，他們依舊需要借錢，索性改成10天領一次，沒想到還是無解。

請繼續往下閱讀...

他哀怨道，「公司最菜的師傅1個月至少有45000元，老師傅1個月70000更不是問題。每個師傅都月光族，想讓他們多存一些錢，只要他們想上班就有工作給他們做，看他們口袋依然空空，真的心好累阿，該說的都說到他們都會背了。」

po文一出掀起熱烈討論，網友看到如此佛心的老闆，熱情留言求應徵，「你讓我去做我絕對可以存錢」、「在哪？我也要去上班」、「想上班+1...絕不借錢」、「這是徵人廣告嗎」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

許多人也紛紛回應，「每個人都要為自己的行為負責，您老闆當到這樣，也已經沒有虧欠他們什麼了，好人一生平安」、「不要給他們講道理，你可以試著切他中路」、「工程業很正常」、「不給預支就好了，至於他們的人生要他們自己負責呀」、「很難！我老公也是10天發一次，但還是常常在借錢」。

還有類似經歷的老闆現身說法，「我之前有個員工也是，跟他溝通...每個月幫他扣3000，然後幫他買一張短期儲蓄，保單寫他的名字，就算以後他不做了，這張保單他還是得要強迫繼續繳，若選擇不繳，最起碼還有一小筆錢可以拿回來，但可能沒有投入的那麼多。3000算小錢，他們不痛不癢，長期下來，其實很可觀。」