陳學聖：躲在「陳時中們」後面的大人　才是真正指揮官

▲陳學聖。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

中國大陸湖北省政府宣布，25日起武漢市以外地區恢復對外交通，武漢則將在4月8日零時起，解除通道管控措施，恢復對外交通。對於武漢恢復對外交通後，在湖北的台商與眷屬能否自行搭機返台，行政院長蘇貞昌認為一定要包機。對此，前國民黨立委陳學聖認為，政治險惡超越防疫的客觀標準。

陳學聖25日在臉書表示，國籍是自己選擇的，但病毒傳染不分國籍，武漢第二班包機全員無確診，25日凌晨隔離結束，湖北省也在25日除武漢外，開始撤封，而武漢預計也將在4月8日開放，但相對地，台灣由於近日國人數以萬計從世界各地湧回國內，造成確診病例每日以雙位數爆增，因此，病毒傳染是沒有國籍之分，只要作好防疫，不論哪一個國家哪一個地方來的人，都應該是被公平對待。

陳學聖指出，兩岸的情勢，政治的險惡，超越了防疫的客觀標準，因此會不會有武漢第三班包機，早已不是醫護專才的「陳時中們」所能判定，因為政治病毒，只有躲在「陳時中們」後面的大人，才是真正的總指揮官，「陳時中們」，再說一次，「只是被小英政府拱成神主牌的擋箭牌啦！」

陳學聖還說，武漢有沒有第三班包機已不重要，武漢撤封已沒差幾天，滯留武漢台胞就再忍耐一下，等解禁後，再回來，以免再被作文章，節外生枝，「要說無耐，也是！但這就是政治，不是防疫！」