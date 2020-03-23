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大陸、義大利上千醫護染疫！名醫點出4大關鍵　嘆：毀滅性的蝴蝶效應

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▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護們不分晝夜，積極守護國人健康。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎全球肆虐，站第一線的英雄們面臨著巨大威脅，好比疫情嚴峻的義大利，截至3月15日，已有2026位醫護感染。台南市立安南醫院副院長許秉毅引用國外期刊，點出4大關鍵原因，同時也感性地說，「身為醫護...我們很榮幸為守護台灣這塊土地與人民而戰。」

名醫許秉毅日前在臉書提到，截至今年2月24日，大陸已有3387位醫療工作人員，感染上新冠肺炎，美國醫學會期刊（JAMA）最新的一篇研究也顯示，到3月15日為止，疫情猖獗的義大利，亦有2026位醫護染病，「這些報告和研究再再告訴我們，醫護人員在協助民眾抗疫的同時，所處的環境是具危險性的，因此在救治病人時，本身須非常注意個人的安全，醫療體系也必須提供足夠的防禦設備。」

請繼續往下閱讀...

「醫院裡一旦有醫護人員被感染，是十分可怕的事！」許秉毅直言，因受感染的醫護可能在不知情的狀況下，又把病毒傳染給已生病的病人、及照顧其他病人的同事，造成醫院乃至整個社區出現毀滅性的「蝴蝶效應」。

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲醫護人員每天全副武裝應戰。（示意圖／路透社）

在最新一期的「醫院感染期刊 (Journal of Hospital Infection」中，大陸廣東省「東莞感染控制與品質改善中心」特別點出了大陸的醫護人員受到感染乃至死亡的4大原因，包括：

1.未著適當防護裝備：新冠肺炎發生的早期，許多醫護人員並不了解病毒的傳染途徑及防護之道，往往在裝備不足的情形下，上場救人。

2.長期接觸大量的受感染病患：患者一旦過多，醫護人員接觸到病毒的次數以及病毒的數量就越大；此外，在容納大量病患的地區，醫護人員常容易因過勞而疏於防備。

3.個人防護裝備的缺乏：隨著疫情擴散，全國醫院皆在搶購防疫物資的情形下，經濟狀況不好的醫療院所難以取得足夠的醫療裝備來保護醫護人員。

4.感控訓練不足：新冠肺炎一旦傳開，漫延速度極快，第一線醫護人員往往在未接受適當而有系統的訓練下，就必須披掛上陣，因此難免陣亡。

最後，許副院長也呼籲，「這幾天台灣的病例數急遽以兩位數字在增加，實在令人擔憂。醫護界的朋友在照護病人時，務必注意自身安全！而在此危急存亡的時刻，全體國人一定要齊心協力，互相扶持。」

 
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