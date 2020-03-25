台灣警告疫情WHO冷淡回！美國人「超真實反應」...笑讚：他們自成WHO II啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

中美兩國最近為了病毒發源地大打口水戰。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）日前做出反擊，表示台灣早在去年12月31日，就首次向WHO發出警告，然而僅換來一句「收到了」。此事被當地媒體報導，也在論壇Reddit掀起熱議，不少人給予台灣防疫高度肯定，甚至直言「美國需要台灣的一些官員阿！」

美方一席話，掀起巨大回響。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天就指出，當時的確透過外交部向WHO秘書處傳遞訊息，不過對方只回「收到了」，並沒有進一步的討論或說明。

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▲網友們熱烈留言。（圖／翻攝自Reddit）

台灣遭WHO「已讀不回」的事情，被美媒廣泛報導，同時還被po到美國知名網路論壇「Reddit」，網友在上面大肆討論，直呼「台灣他們自己啟動了WHO II」、「他們（台灣）迅速且果斷地採取行動，而不是因腐敗的世衛組織，或重視國家名聲勝於人民，在那搖擺不定」、「是時候讓台灣加入討論了，他們的年輕、民主，可以為世界提供很多資訊」，還有網友將WHO的開頭拿掉，換成「THO」戲稱。

▲指揮官陳時中多次被外媒盛讚。（圖／記者李毓康攝）

陳時中昨天在記者會上也提到，我方對於自家情搜有相當信心，所以根據這些訊息，就針對武漢班機做登機檢疫，1月2日開設應變中心，1月11日要求專家前往武漢，當時有要求去華南海鮮市場未獲得回覆，後來僅到金銀潭醫院去看。

他說，國內在1月20日就三級開設，21日登機檢疫通報出首例個案，23日半夜武漢封城，也準備二級開設，「因為前面情資讓我方有所警覺，動作就跟得上」、「如果能夠相關資訊更清楚，讓我們看到更多，對世界會更有幫助」。