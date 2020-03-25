女兒偷東西…單親爸忍痛「送警局教育」！堅持教正確觀念：品行比成績重要

▲及時教導孩子正確觀念。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

一位單親爸表示，他教導女兒的原則始終是人品、道德至上，成績是其次，有正確價值觀才是他最重視的，不過，昨晚得知女兒在學校竟偷老師東西，當下他除了憤怒、自責還有心疼，決定把寶貝女兒送到警局來場震撼教育，「爸比該讓妳知道，這社會做錯事，不是只有對不起就好，不是因為妳年紀小就能犯錯。」

這位單親爸在臉書社團「爆怨公社」指出，對他來說單親不辛苦，辛苦的是長輩們的「扯後腿跟冷嘲熱諷」，家人總是對女兒過於溺愛、碎念，使得她在家的時間總充滿壓力，昨天看到老師桌上放的東西，竟然伸手偷偷摸走，原PO得知後心碎表示，「爸比不會教，我送去警局讓警察姐姐來教妳…」。

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▲原PO同時捐贈了超商點數給公益機構。（圖／翻攝自爆怨公社）



看女兒在警局哭成淚人兒，原PO當下也是心疼不已，但仍堅持傳遞正確觀念，讓女兒知道做錯事就是得負責，不是因為年紀小、沒惡意就會被社會原諒，「我不打罵，我跟妳講人生道理，這是妳阿公阿嬤沒教我的事」，也感謝老師支持他的教育方式，「爸比沒能力去改變阿公阿嬤的寵溺無道，爸比能做的就是要及時給妳震撼教育。」

網友看完全贊同他的做法，紛紛表示，「我自己也是單親媽媽，很懂你的感受，贊同你的作法給小孩機會教育」、「我也不要求孩子成績，但是品行很重要，還有要有能自理的能力」、「我再過不久兒子就要出生了...辛苦這位爸爸，你這樣的教育讓我很欣賞。」

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