拿裸照搏眼球的青少年　都是沒有安全感的小小孩

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

家長真的知道，孩子拿著手機在做什麼嗎？

最近，南韓的媒體上，出現一宗牽扯兒少性剝削的報導，他們利用各種管道去利誘或脅迫兒童及青少年，去拍下各種匪夷所思、尺度無極限的性愛畫面，再將這些影像上傳到付費網路，利用人性的好奇窺探與原始欲望獲取暴利，媒體稱此事件為「N號房」。

由於N號房的牽扯過廣，這邊不多討論，但我想跟大家談談青少年對於網路裸露的態度，以及如何從小引導他們處理威脅。

在人手一機的網路時代，很多家長在孩子上小學前，就準備了智能手錶，以掌握小孩的行蹤，確保他們人身安全…好吧，別只說定位手錶，現在拿著手機滿街跑的小學生也大有人在，但縱使有再嚴密的約定與防火牆，上有政策、下有對策，您真的可以完全掌控，孩子拿著手機在做什麼嗎？

其實從3、4年前，我就在臉書社團觀察到這種情形，他們很多是家庭冷漠、得不到大人關懷的孩子，企圖用裸露身體等誇張手段，來搏取網民們的注意力，彷彿得到幾個讚，自己就是男神女神，殊不知，青春是多麼可貴，而他們的舉動，把自己搞極為廉價。

這些大孩子的天真與空虛，也讓有心人士有機可趁，青少年最怕寂寞，只要對他們 喊聲老公老婆，孩子就以為有歸屬了，像是：「我們現在是男女朋友，傳給我有什麼關係？我又不會給別人看。」未經世事的他們，肯定誤以為這是情侶間的小情趣，便把私密照大剌剌傳給對方，等到發現自己的影像，被放上了成人網站，才後悔莫及。

還有一種，是對方拿到畫面後，以「我還要看！你不拍給我，我要告訴你父母」等情緒勒索方式來要脅，孩子畢竟是孩子，再不甘願還是會慌了手腳，若平時跟家裡互動不良，不敢坦承錯誤、向大人求援的話，多只能繼續配合，給出更多的不雅影片。

我們都不希望孩子遇到危險，但他們終究會長大，防得了一時、防不了一世，尤其在他們進入青春期後，會更刻意迴避大人的眼光，為了不讓他們陷入麻煩，我們又該做些什麼，來防範孩子誤入歧途呢？

1、從小訓練孩子「選擇」，就是培養他對抗誘惑的能力。

華人的觀念裡，父母為天，事事都要照著長輩的安排，不然就會被冠上「不孝」、「不聽話」的罪名，也因此造就出許多無法獨立思考的下一代，當這群人進入青春期，同儕的重要性大過得父母，使得他們遇到事情，很容易被對方的指令帶著走，而無法針對行為本身來考量，不去細想：「做這件事情，有沒有風險？」

所以，從幼兒時期就培養他們選擇的能力吧！從喜歡什麼顏色、穿什麼上學，多讓些空間給孩子自己決定，並且叮嚀他們擔下衍生出的責任，像如果天氣轉熱，他們還要穿羽绒外套出去，就讓他們熱一回吧，下次就會多考慮一會兒了！長時間下來，孩子將會建立起自己的邏輯能力，在碰到誘惑的時候，也比較能客觀地想想，自己是否能承擔後續的風險。

2、引導孩子就事論事，向權威、學會「拒絕」！

我常跟女兒說：「人沒有完美的，他們會因為自己的利益，而改變說出來的話，所以，沒有人永遠是對的，不管是媽媽還是老師，妳都有拒絕的權利。」這或許聽起來有些離經叛道，但打開社會版面，沒人可以否定那些真實事件。

就算我與女兒非常親密，不過還是會提醒她，「如果妳認為媽媽可能會傷害妳，妳可以說不！並且保護自己。」當孩子從小被賦予拒絕的權利，等他們長大碰到惡魔的果實時，也比較有機會逃離。

3、從小引導孩子身體尊重與接觸尺度。

性別教育、身體教育、尊重教育，都是幼兒時期就該開始耕耘的，有些家長會說衣服蓋到的地方，都不可以給人家碰，但，我們家比較嚴格一點：「只要我不願意，連頭髮都不該碰。」不是碰胸部、碰陰部才叫騷擾，只要被碰觸的人不愉快，那就是侵犯了，情節輕重而已。

4、陪伴孩子，不要讓孩子怕父母。

許多受害者雖然知道事情大條了，但仍期待自己可以獨力壓下去，直到紙包不住火才崩潰，而他們共同的特點就是「怕爸媽知道」，這一定是在成長過程中，曾經因為某個小錯誤，被父母嚴厲斥責，才導致孩子怕犯錯，所以，除了要多陪伴孩子建立親密度以外，也要常站在他們的立場去溝通，讓孩子知道父母是盟友，而不是生死判官。

5、當孩子受到惡意言行時，適時挺身而出！

不是要把責任都推給上一代，但童年缺乏安全感的人，很容易一輩子困在自卑的陰影中，個性也容易被動消極，不敢有自己的主張。

舉例來說，我們常見孩子被外界欺負時，父母覺得情節不嚴重，不想多惹事，摸摸鼻子算了，這反而讓小孩不信任家長，認為大人不重視自己受到的傷害，所以，適時替孩子討公道，可以增加親子之間的信任與安全感，才能避免孩子碰到索討裸照這種事情時，不敢向父母坦承。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。