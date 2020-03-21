單親國三生遭女班導羞辱…怒捶玻璃爆血！險斷命　台南市教育局做出處置

▲正義愛心哥徐亦關心台南遭班導羞辱失控的國三學生。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南某國中生因老師管教引發管教衝突案，台南市教育局21日指出，當初有接獲校方通報，校方有立即將學生送醫並進行後續診治，事後學校與家長溝通協調後，協議將學生更換班級，以緩和師生關係，也持續提供該生心理輔導關懷，家長反映意見將請督學深入查處。

教育局說明指出，本案係於2019年9月10日接獲學校通報，因導師指導學生離開教室前應整理服裝儀容，引發學生情緒不佳，打破廁所玻璃致傷，當時校方有立即送醫並進行後續診治，事後學校與家長溝通協調後，協議將學生更換班級，進行短期安置為期1個月，以緩和師生關係，也持續提供該生心理輔導關懷。

教育局表示，因該事件已過半年，針對媒體報導中家長的意見反映，教育局會請督學深入了解，並視查處結果再進一步處理，並要求學校持續加強與家長之間的溝通，提供學生必要的輔導支持，也會請輔諮中心的專業人員提供專業協助。

據了解，台南一名單親的張姓國三生，中午用餐時間要去廁所時，被林姓女班導師叫過去訓斥：「衣服也不會穿，走路也不會走，是沒有人教你嗎？」，張生對此羞憤難以發洩，去到廁所後，右手猛擊廁所內玻璃後受割傷大失血，送醫險些身亡，至今仍有抓髮等自虐行為。家長指控，事後1名已卸任的學生會副會長到張生家中，要求家長簽寫「切結書」了事；校長澄清此非校方授意，且已通報台南教育局，全力協助張生走出陰霾。

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