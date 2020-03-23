單親國三生遭女班導羞辱…怒捶玻璃爆血！險斷命　校方澄清說明

▲正義愛心哥徐亦關心台南遭班導羞辱失控的國三學生。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南某國中生因老師管教引發管教衝突案，校方23日提出登清說明指出，經過半年來學校持續輔導支持，目前該生在校上課狀況穩定，每天可以開心和同學一起來學校，和幾位比較要好的同學互動也很好，針對家長反應小孩在家有拔頭髮現象，會再請輔導老師了解，評估是否請教育局協助進行三級輔導。

據了解，台南一名單親的張姓國三生，中午用餐時間要去廁所時，被林姓女班導師叫過去訓斥：「衣服也不會穿，走路也不會走，是沒有人教你嗎？」，張生對此羞憤難以發洩，去到廁所後，右手猛擊廁所內玻璃後受割傷大失血，送醫險些身亡，至今仍有抓髮等自虐行為。家長指控，事後1名已卸任的學生會副會長到張生家中，要求家長簽寫「切結書」了事。

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校方澄清說明指出，該事件是2019年9月發生事件，經過這半年來學校持續輔導支持，校內輔導教師觀察評估結果，目前該生在校上課狀況穩定，每天可以開心和同學一起來學校，和幾位比較要好的同學互動也很好。針對家長反應小孩在家有拔頭髮現象，會再請輔導老師了解，並評估是否請教育局輔諮中心協助進行三級輔導。

校方針對家長指陳事項表示，學校從未向家長提出讓學生轉學的要求，反而是家長希望學生能指定轉班。校方告知學生轉班有一定程序，後來也透過輔導機制讓該生轉班試讀並評估其適應成效。經轉班1個月後，召開轉班會議，評估認為仍以返回原班就讀比較適合，會中有邀請家長列席，家長表示可以接受學生回到原班，僅希望學生在即將畢業之際能安全畢業。

校方說，該名副會長係卸任副會長，雖然身上有刺青，但為人非常熱心公益，普受家長會會長們肯定。協調過程中提出的切結書要求並不適切，但其原意是希望學生能趕緊回到班級正常學習，事後也沒再提，對副會長影射性的描述及有關恐嚇說法，有失公允，且已傷害當事人。該班導師是一位教學非常認真、帶班也非常受班上同學們喜愛的老師，事後因這件事讓老師受傷極大，正請育嬰假留職停薪中。

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