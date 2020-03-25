雙北論壇26日登場聚焦防疫　侯友宜：合作項目已達成共識

▲侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

雙北論壇26日登場，面對新冠肺炎衝擊加劇，將會聚焦防疫，新北市長侯友宜25日表示，他明天將與台北市長柯文哲共同宣布合作項目。

侯友宜表示，台北市副市長黃珊珊與新北市副秘書長劉和然已經開過多次會前會，共識都已達成，他明天將與柯文哲一同宣布合作項目，希望雙北在疫情上緊密交流，並肩作戰。

黃珊珊日前透露，雙北論壇預計討論10個案子，包括防疫SOP，防疫旅館作業、防災士的防疫規劃、防疫專車、復康巴士、資源系統，雙北面對疫情互相支援，事前交換意見與疫調資訊，也避免防疫工作出現落差。

此外，侯友宜表示，面對疫情隨時可能爆發，市府動員整備階段中，將結合各單位做人力、財力、物力、科技的盤整，若發生特殊狀況，除了物資盤點外，如何限縮某部分因應緊急狀況與處理，作最壞的打算與最好的準備。

侯友宜表示，今年雖然不用演練，但可依《全民防衛動員準備法》全面盤點，以備不時之需，民政體系做好防衛動員的預備階段，如果有一天需要做到更嚴格的管控，我們要做好準備，包括北部各縣市區域合作。

侯友宜強調，他相信中央也許只有短短一到兩個小時預告，就要全部上崗，資源體系進到北市、基隆、桃園等縣市，做好連結與準備。

侯友宜說，希望配合《傳染病防治法》第18條作準備，上面隨時有更重要都法令下來，都可以搭配準備。