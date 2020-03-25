居家檢疫落跑！2男遭「重打腳底」懲罰...影片曝光網狂讚：引進台灣！

實習記者賴韻如／綜合報導

隨著確診案例不斷攀升，國內居家檢疫、隔離人數他持續增加，但也傳出有居家檢疫者「趴趴走」的案例。近日一部影片在網路上瘋傳，只見東南亞某一國家為了嚴懲這些亂跑的民眾，竟拿木板狠打腳底，不少網友看完紛紛直呼，「真的應該引進台灣！」

國民黨前立委蔡正元於昨（24）日在臉書分享一部影片並寫道，「東南亞某國對不准外出的人，抓到要打腳底，這可能是截至目前為止，世界各地最奇怪的處罰，據說很有效。」從影片中可以看到，2名男子被關在牢裡，雙腳伸出欄杆後被綑綁，裡外分別各有一名警察，一邊壓住犯人，一邊則是拿著木板重打他們的腳底板，力道非常強。

▲▼犯人雙腳遭綑綁後被狂打腳底。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）



這段50秒影片曝光後，不少網友紛紛開始猜測到底是哪國，「好像是中東那邊的，不是馬來西亞」、「我是馬來西亞人，這不是發生在我們這裡」、「應該是印度」、「語言、服裝、人種都非馬來族」。另外，也有網友表示，「是哪一個國家不是重點...重點是這個方法很有效」、「這個好！應該引進台灣！」、「適合酒駕犯！」、「為什麼沒有防疫保護措施，這種視頻應該是抹黑吧，既然是檢疫最起碼警察也會有防疫保護吧，我沒有看到。」