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北京返台陳冊北車附近趴走4天　衝網咖「包台」1440分鐘日夜打怪

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記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎（COVID-19)疫情蔓延，北市府24日公布從北京返台應居家檢疫卻失聯的陳冊，警方24日晚上9時許在北車附近人潮眾多的南陽街找到人，隨即通知相關單位到場將他穿上防護衣等，由衛生局依法查處開罰，誇張的是，陳冊返台後，並未回到他登記的北投住處，而是一直在北車附近趴趴走長達4天，23日晚還直衝網咖「包台」1440分鐘徹夜打怪，而且全未戴上口罩。

▲▼陳冊沒戴口罩網咖爽玩。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳冊從北京返台未居家檢疫，爽衝溜網咖包台打怪且未戴口罩。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市府在24日公布1名居家檢疫失聯者陳冊，並指出陳冊從21日北京返台後，並未在所登記的北投區同德街進行居家檢疫，且手機號碼根本就是空號，形同人間蒸發，警方隨即開始找人。

據悉，陳冊21日從北京返國後就沒有回到北投的住處，23日晚上9時許跑到南陽街一處網咖，並在裡面包台一整天，爽玩1440分鐘共計花費490元。

▲▼北市1名男子從北京返台，在居家檢疫期間竟跑到台北車站附近打網咖。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳冊沒在家中接受居家檢疫，反而溜網咖打怪遭警方當場逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方是透過系統查詢陳冊資料，發現陳冊曾經在南陽街一帶遭盤查過，隨即前往附近調閱監視器，果然鎖定陳冊泡在網咖內，並趁陳冊外出吃完飯回到網咖時逮人。

檢疫人員確認陳冊身分後也協助其穿上防護衣，委由防疫計程車帶往醫院，警方則派出偵防車在後面押車陪同。

警方透過大數據分析，陳冊曾經多次到南陽街一帶，也曾經數次在該地遭警方盤查，所以警方隨即前往附近查訪，沒想到在網咖發現陳冊的登記大名，最後透過監視器確認身分逮人。北市府25日上午也做出裁罰決定，對陳冊裁罰1百萬元。

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