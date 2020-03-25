企業響應防疫　淘寶台灣捐贈嘉義縣萬瓶洗手乳

▲淘寶台灣捐贈嘉義縣洗手乳，由縣長翁章梁率領各處室主管代表接受 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

COVID-19（武漢肺炎）疫情升溫，全球大流行，政府啟動最高規格應變機制，企業也不遺餘力，淘寶台灣公司號召橘子工坊等多家企業捐贈嘉義縣1萬瓶先手乳，由縣長翁章梁代表接受。翁章梁感謝企業對增強地方防疫能量的貢獻，將配發給第一線防疫人員使用，一起為防疫努力。

淘寶台灣公司由法務長宋育錚代表多家企業捐贈嘉義縣基層防疫人員1萬瓶洗手乳，翁章梁感謝淘寶台灣公司善盡企業責任，陪同台灣一起為防疫盡一己之力。

翁章梁表示，處在疫情流行的非常時期，防疫需要政府與民間共同努力，感謝淘寶台灣、橘子工坊、美琪、雅克靈、潤波等具指標性品牌，以及新竹物流的熱情響應，提供這段期間所需的防疫物資，1萬瓶洗手乳將提供學校、社福機構、診所、衛生所、第一線警消、環保、戶政、地政等第一線為民服務人員使用，請大家勤洗手，降低接觸傳染風險。

翁章梁指出，根據各方資訊研判，疫情短時間內還無法平息，甚至還會更悲觀，做好萬全準備是政府的責任，嘉義目前雖無確診案例，但所屬機關、學校全面提升防疫等級，採單一入口量額溫、噴手部消毒液等管制措施，並超前部署建置完成防疫旅館、收容所及召募防疫小黃，可以接送需要居家隔離或居家檢疫者就醫需求。

▲淘寶台灣捐贈嘉義縣1萬瓶洗手乳 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁強調，勤洗手比戴口罩更能有效遠離病毒感染，洗手是很重要的防疫戰略，我們每天都可能不經意的觸摸東，觸摸西，如果接觸到病菌，再碰到眼口鼻，就有可能被感染，尤其第一線人員處在高強度、高壓力的工作環境之下，很感謝民間挹注資源協助防疫工作，唯有加強防疫戰力與能量，才能讓鄉親安心。

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