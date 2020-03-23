雲林縣警局運用M-Police實施擴大臨檢　遏阻居家隔離民眾趴趴走

▲雲林縣警察局配合政府防疫政策，於3月22日晚間針對KTV等夜店，動員警力實施擴大臨檢，運用M-Police迅速查明身分，嚴防居家檢疫(隔離)者四處趴趴走違反規定的情事發生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局配合政府防疫政策，於3月22日晚間針對KTV等夜店，動員警力實施擴大臨檢，運用M-Police迅速查明身分，並會同雲林縣政府衛生及建設單位人員，針對轄區易引起群聚感染、密閉的營業場所，加強臨檢查察轄區KTV、飲酒店等民眾易聚集的室內場所，嚴防居家檢疫(隔離)者四處趴趴走違反規定的情事發生。

雲林縣警察局配合政府防疫政策，因應相關防疫工作超前部署，嚴查居家隔離、檢疫對象-趴趴走， 運用M-Police迅速查明身分，遏阻居家隔離(檢疫)對象民眾趴趴走；內政部警政署在M-police系統導入居家隔離(檢疫)身分查詢功能，雲林縣警察局透過警用查詢系統作業，亦可保障第一線警察同仁在執行臨檢、盤查或攔檢時之健康，並要求員警注意本身安全做好自我防護作為。

雲林縣警察局長顏旺盛呼籲，現階段為國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿四處趴趴走，或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，除了本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染之風險。

顏旺盛表示，雲林縣警察局已要求各外勤單位運用M-Police查詢身分並規劃臨檢會同衞生和建設單位加強查察，以有效防堵居家隔離、居家檢疫者違反相關規定之情事發生，請隔離民眾勿以身試法。



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