秘魯60台人「想繼續玩」遭罵　領隊：軍隊持槍上街了，怎麼可能！

▲利馬機場外塞滿各國旅客。（圖／王智弘授權提供）

記者蔡玟君／台北報導

秘魯3月16日宣布鎖國後，已有72名台人搭乘雄獅自費包機於23日晚間返抵台灣，目前仍有60人滯留當地，有傳部分國人還想繼續玩，引起網友撻伐。剛從秘魯返台、目前居家檢疫中的領隊王智弘接受電訪時表示不可能，「秘魯現在全國戒嚴、軍方持槍接管街道，大家都必須待在室內15天，根本不可能繼續旅遊。」

王智弘是搭乘包機返抵台灣的72人之一，當被問及有60國人續留當地，還有人說想繼續玩時，他說不可能。「秘魯從16日封鎖邊境後，國內同步戒嚴、宵禁，街上隨處都可見持槍軍人，海陸空交通全中斷，大家都必須待在室內15天不能隨便出門，沒有特別通行證根本無法前往其他城市，更遑論繼續玩。」

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▲利馬機場內空無一人。（圖／王智弘授權提供）

王智弘也說，由於不能隨意出門，他們一團14人在利馬飯店等待撤離包機時，所有團員都待在客房內，餐點也都是由他和飯店工作人員一一送到客房門口。

另一名目前滯留在庫斯科當地旅館內的Shelly也表示，目前所有對外交通全部中斷。「現在秘魯各地都是交通管制，軍警接管城市和機場，民眾可以出門去超市購物，但一次只限一人出門。」由於無法趕到利馬，所以沒有趕上包機。