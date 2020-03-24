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獨家／雄獅自費400萬包機救回72台灣人　他曝「96hr逃離秘魯完整過程」

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▲▼雄獅導遊曝逃離祕魯全程，利馬機場逃難潮。（圖／王弘智授權提供）

▲雄獅導遊曝逃離秘魯全程，利馬機場逃難潮。（圖／王智弘授權提供）

記者蔡玟君／台北報導

秘魯於3月16日宣布封鎖邊境、國內戒嚴，造成超過100名台灣人滯留當地，其中72人已於3月23晚間採包機形式返抵台灣。本報獨家掌握，該班機是由雄獅旅行社自費400萬包機，已有29年資歷的領隊王智弘也曝光從秘魯撤離的完整過程。

王智弘23日返台後，有感而發在自己的臉書上簡單寫下逃難過程。《ETtoday新聞雲》獨家專訪，秘魯鎖國後，雄獅旅行社共有2團40人滯留當地。

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▲▼雄獅導遊曝逃離祕魯全程，利馬機場逃難潮。（圖／王弘智授權提供）

▲利馬機場外人潮。（圖／王智弘授權提供）

王智弘表示，他帶領的團共有14名團員，3月10日出發前往南美洲5國共34天，當時台灣尚未對當地發布提升燈號或旅遊疫情警示，14日抵達亞馬遜 Puerto Maldonado後入住當地完全沒有網路、電視訊號的飯店內2天，但原本順利的行程在16天早上全部變樣。

「16日早上8點左右我們在吃早餐，飯店人員很緊張的跑過來，好像哪裡失火一樣。」王智弘回憶，當時飯店人員告知他們秘魯宣布鎖國，所有國際航班禁止起降，要他們立刻收拾行李離開飯店，連同前一天才入住的以色列團通通必須離開飯店。「我們原定16日要去庫斯科，再從玻利維亞離境，但因玻利維亞也關閉邊境，我們這團早上9點半抵達機場後，決定直接取消後面行程，先想辦法找到機位前往秘魯首都利馬。」

▲▼雄獅導遊曝逃離祕魯全程，利馬機場逃難潮。（圖／王弘智授權提供）

▲從遊覽車內拍利馬機場外人潮。（圖／王智弘授權提供）

由於Puerto Maldonado前往利馬的班機一天僅有3班，經過台灣雄獅大半天協調，終於拿到當地時間下午5點17分的機位，但卻仍無法放心。「抵達利馬後，雄獅立刻安排所有團員入住當地飯店住宿，原本想秘魯閉關15天後再離開，但是因為之後變數太多，雄獅決定自行包機將滯留的兩團40人一起撤離利馬。」

「因秘魯已經鎖國，唯一可以進出的門戶只有利馬，但僅限撤僑班機能離開，且國內戒嚴、由軍方持槍在街道上管制，所有人沒有通行證都不能輕易出門。」所以如何從飯店前往機場也是另一個問題。

▲▼雄獅導遊曝逃離祕魯全程，利馬機場逃難潮。（圖／王弘智授權提供）

▲空無一人的機場。（圖／王智弘授權提供）

幸好透過台灣駐秘魯代表處協助，包括駐秘魯大使李岳融、組長黃華俊、秘書蔡佳蓉秘書等人大力協助，在戒嚴狀態下，申請通行證並全程陪伴，讓遊覽車能從飯店經過重重關卡順利進入機場。

「此次撤離除了雄獅2個旅行團，還包括另一台灣旅行社的旅行團，以及本就人在利馬的13名散客。」他也說，駐秘魯代表處有建立群組與滯留台灣人保持聯繫，但由於秘魯國內所有交通中斷，因此只有人在利馬的旅客能上機，代表處也另外租了一台車載這些散客前往機場。

▲▼雄獅導遊曝逃離祕魯全程，利馬機場逃難潮。（圖／王弘智授權提供）

▲前往機場路上。（圖／王智弘授權提供）

從利馬前往機場路上仍無法鬆懈，因為直到飛機起飛前都仍有變數。「當時客人在前往機場車上仍然緊張問我能順利嗎，我安撫他們有8成機會可以離開，他們還幫我鼓掌。」王智弘回憶，抵達機場時外面還有抗議人潮，嚇得客人不敢下車，且直到登機後，仍在飛機上等了1小時才起飛前往邁阿密。

當被問到真正放鬆是什麼時候？王智弘說是從舊金山搭上長榮班機回台灣的時候。「我們在邁阿密住一晚，之後再飛往舊金山，接著從舊金山搭長榮航空返回台灣，直到上了長榮班機，我才真正放鬆，還大睡了10個半小時。」

▲▼雄獅導遊曝逃離祕魯全程，利馬機場逃難潮。（圖／王弘智授權提供）

▲利馬機場外許多準備離境的各國旅客。（圖／王智弘授權提供）

王智弘笑說，睡醒後仍在機上，點開機上娛樂、發現電影有《亞果出任務》，邊看電影邊覺得劇情和這次撤離祕魯真的很像，「我的客人們素質也都很高，其中一位大姐甚至在利馬時還緊握我的手說謝謝，甚至落下淚來，我也跟著掉了淚。」

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