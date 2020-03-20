台美合作防疫「仇中媚美」？吳釗燮：我的工作範圍不在諂媚中國

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情全球大爆發，台灣與美國日前首度發表「防疫夥伴關係聯合聲明」，卻遭中國大陸官媒「新華社」發文抨擊，直指民進黨當局「仇中媚美」、「比病毒更毒」。對此，外交部長吳釗燮20日表示，外交部的工作就是希望能夠促進台灣跟其他國家的友誼關係，讓關係越來越好，「我的工作範圍不在諂媚中國」。

新冠肺炎疫情延燒，台美日前共同發表「防疫夥伴關係聯合聲明」，美方為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣未來也將每週提供10萬枚口罩給美方。不過，中國大陸官媒「新華社」卻發文抨擊，指民進黨當局「仇中媚美」、「比病毒更毒」，更直言「這種緊隨美國政客借疫情煽動歧視、製造仇恨的表演，姿態可鄙令人作嘔」。

行政院長蘇貞昌20日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，吳釗燮會前受訪時表示，大家都知道他是外交部長，而外交部的工作就是希望能夠促進台灣跟其他國家的友誼關係，讓關係越來越好，「我的工作範圍不在諂媚中國」。

此外，隨著新冠肺炎疫情在歐洲大爆發，台灣也出現留學生逃難潮，吳釗燮表示，行政院已經指示外交部、教育部等相關單位儘速討論，希望有一個比較好的做法，目前還在討論當中，如果有配套方案就會跟大家說明。

針對滯留秘魯台人一事，吳釗燮表示，19日深夜已經有一部包機起飛，目前還有40多名國人滯留在秘魯，但是大部分都希望繼續留下來，外交部尊重他們的意願。

至於摩洛哥方面，吳釗燮則說，大部分都已經處理完畢，大家都能夠順利回來，外館同仁大家都非常辛苦，需要協調旅行社、航空公司與當地政府等，都盡了很大的力氣，國人如果還有其他需要協助的，外交部也會盡全力來協助。

其他人也看了這些...

► 新冠肺炎又增8例！7例境外、1例本土

► 新冠肺炎封校首例！北部確診高中生傳給同班同學 全校停課到下週五

► 10萬口罩助美防疫惹議 蔡英文：供給沒有疑慮、考慮增加購買的片數



其他人也看了這些...

► 北市5條掃墓公車21日起跑 民眾不戴口罩可拒載

►禁止高中職以下師生出國違憲？ 行政院回應了！

►團結才能打敗病毒！蔡英文3點呼籲：民生物資充足 不要製造恐慌

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！