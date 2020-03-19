外交部成功洽談商業專機　滯留摩洛哥、秘魯國人20日陸續返台　

▲旅客受困摩洛哥機場。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對滯留在秘魯、摩洛哥的台灣旅行團問題，外交部發言人歐江安19日表示，秘魯的部分，國人將搭乘商業包機到美國邁阿密再回台，而摩洛哥的旅行團也已陸續離開，預計這幾天就能返台。

歐江安表示，在得知我國8個旅行團（包括自由行團體），因摩洛哥中斷對外航空受阻無法返台的消息後，立即與相關單位及航空公司進行交涉，研議協助我國旅行團返國的各種可行方案。

歐江安指出，外交部也隨即指示兼轄摩洛哥的駐法國代表處及駐杜拜辦事處聯繫民航業者洽談派遣商業專機，以及透過法國國會友人向摩洛哥政府表達我國對其鎖國措施導致我國人滯留的嚴正關切​。

歐江安強調，在接獲摩洛哥政府將開放部分航班疏運外籍旅客的決定後，立即指示我駐法國代表處聯繫相關旅行社及在台駐點的外籍民營公司，與相關旅行團共同研商接返國人事宜。

歐江安表示，我國滯留摩國的8個旅行團中，18日已有5個旅行團共73人順利離開摩洛哥；預計於20日返抵台灣。最後3團共43人，預訂在19日，將陸續離開摩洛哥返台。

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