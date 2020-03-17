外交部：國人在拉美地區返台受阻　秘魯122人、阿根廷8人

▲外交部記者會，拉美司長俞大㵢。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

針對秘魯宣布暫停國際航班、河運等國際運輸等，導致我國諸多旅行團返國行程受阻。對此，拉美斯司長俞大㵢17日表示，駐外館都已聯繫，其實有14個團約122人滯留；另外，在秘魯之外，智利有2個郵輪，但已處理正駛回美國，而阿根廷也有8人受阻。

俞大㵢表示，有關於新冠病毒疫情，拉美跟加勒比海雖然跟其他地區比起來還算是沒有那麼嚴重，但這地區比較稍後才開始蔓延，狀況會越來越嚴重，是可以預期的。

俞大㵢指出，目前已經有12國家鎖國，禁止外籍人士入境，禁止各種陸海空運輸，目前宣布或即將宣布包括：哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、巴拉圭、秘魯與牙買加等。至於現在少數國家沒有確診的，包括海地、尼加拉瓜、貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯。

在秘魯返台受阻的兩個旅行團一事，俞大㵢表示，因為秘魯政府宣布禁止運輸，有40人受到行程阻礙，他們希望我們駐外單位可協助，事實上我方代表處都有掌握，也已經請秘魯觀光部提供最好的協助，目前這兩個團都有安頓。

俞大㵢表示，事實上也有想辦法幫助他們離境，也有設法找離開班機，但目前可能要暫時留在那邊直到禁令15天後解禁。此外，其實在秘魯有有14個團，共122人受阻，都有保持聯繫，也呼籲秘魯政府給予我國最佳保護。

至於在秘魯之外，拉美地區我國人受阻狀況，俞大㵢說，在智利有兩艘郵輪，有出現一些問題，其中有一艘上有我國人，但目前已經順利離開，駛回美國的路上；另外，阿根廷也有一批共8人，正在處理中，一樣碰到阿根廷封鎖，代表處跟這幾位國人都有保持聯繫，會盡量給予必要協助。